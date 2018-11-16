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Общество

Укладку асфальта на трассе Бишкек — Кара-Балта остановили до весны

На трассе Бишкек — Кара-Балта до весны остановили укладку асфальта, но подготовка грунта продолжается. Об этом 24.kg сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Райымкулов заявил, что новый асфальт на дороге Бишкек — Кара-Балта хуже старого. Однако в Министерстве транспорта заверили, что проблем нет. Даже если есть недочеты, то подрядчик их устранит.

«Там новый асфальт, консультант проверяет ход работ. На участке в три слоя укладывают асфальт. Пока работа идет, критических недостатков мы не заметили. Да, конечно, могут выявляться какие-то недочеты, но это не критично. Если где-то подрядчик не доделал, не довел до конца, будем заставлять все переделывать. Там проблем не будет. По этому проекту я спокоен», — заверил Жамшитбек Калилов.

«Сейчас асфальт на дороге не укладывают. Но это не значит, что работа полностью остановилась. Подрядчик ведет выемку земли, подготовку к укладке асфальта на следующий год. По прогнозу в ближайшие полтора месяца будут теплые дни. Подрядчик их использует для работы», — заключил он.
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