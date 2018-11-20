11:01
USD 69.83
EUR 79.74
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане (76)

Угрозы следователя. ГУВД проводит служебную проверку

ГУВД Бишкека проводит служебную проверку по следам публикации в 24.kg о следователе Омоткалые Женишбекове, который якобы угрожал подозреваемому в мошенничестве. 

Адвокаты подали заявление в органы прокуратуры и требуют привлечь к уголовной ответственности Омоткалыя Женишбекова. Он, нарушив нормы УПК, заставил подследственного подписать протоколы ознакомления с материалами дела, которые последний даже не читал.

В ГУВД также выяснили, что Омоткалый Женишбеков проводит допросы без участия защитников обвиняемых и подследственных. 

В прокуратуре Бишкека, отметим, заявление юристов, пожаловавшихся на следователя, приняли к рассмотрению.
Ссылка:
просмотров: 202
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Бизнес
Сотрудники &laquo;Бакай Банка&raquo; посадили деревья в&nbsp;парке &laquo;Молодежный&raquo; Сотрудники «Бакай Банка» посадили деревья в парке «Молодежный»
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom