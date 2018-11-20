Угрозы следователя. ГУВД проводит служебную проверку

ГУВД Бишкека проводит служебную проверку по следам публикации в 24.kg о следователе Омоткалые Женишбекове, который якобы угрожал подозреваемому в мошенничестве.

Адвокаты подали заявление в органы прокуратуры и требуют привлечь к уголовной ответственности Омоткалыя Женишбекова. Он, нарушив нормы УПК, заставил подследственного подписать протоколы ознакомления с материалами дела, которые последний даже не читал.

В ГУВД также выяснили, что Омоткалый Женишбеков проводит допросы без участия защитников обвиняемых и подследственных.

В прокуратуре Бишкека, отметим, заявление юристов, пожаловавшихся на следователя, приняли к рассмотрению.