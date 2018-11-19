Арестованный экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов не дает показаний

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов не дает показаний. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Албек Ибраимов уже все рассказал, когда находился еще в статусе свидетеля, как обвиняемому ему добавить нечего. Поэтому допросов и очных ставок с ним не проводят. Юрист добавил: следствие не может доказать, что действия его подзащитного в бытность главой ТНК «Дастан» причинили ущерб государству.

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«Следствие ГКНБ нарушает постоянно нормы УПК КР. Но ни прокуратура, ни суды на мои неоднократные заявления не реагируют. Это касается не только Албека Ибраимова, но и Кубанычбека Кулматова. По нему срок следствия, вероятно, продлят. Хотя 28 ноября материалы должны уже передать в суд», — сказал Сергей Слесарев.

Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

Кроме того, по версии следствия, он организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы.

Относительно еще одного подзащитного — экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова — Сергей Слесарев отказался давать комментарии. Ранее он сообщал, что Икрамжан Илмиянов со следствием не сотрудничает, потому как его просто не допрашивают.

