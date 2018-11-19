13:25
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (22)

Арестованный экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов не дает показаний

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов не дает показаний. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Албек Ибраимов уже все рассказал, когда находился еще в статусе свидетеля, как обвиняемому ему добавить нечего. Поэтому допросов и очных ставок с ним не проводят. Юрист добавил: следствие не может доказать, что действия его подзащитного в бытность главой ТНК «Дастан» причинили ущерб государству.

Читайте по теме
Опасная должность. Кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности
«Следствие ГКНБ нарушает постоянно нормы УПК КР. Но ни прокуратура, ни суды на мои неоднократные заявления не реагируют. Это касается не только Албека Ибраимова, но и Кубанычбека Кулматова. По нему срок следствия, вероятно, продлят. Хотя 28 ноября материалы должны уже передать в суд», — сказал Сергей Слесарев.

Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

Кроме того, по версии следствия, он организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы.

Относительно еще одного подзащитного — экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова — Сергей Слесарев отказался давать комментарии. Ранее он сообщал, что Икрамжан Илмиянов со следствием не сотрудничает, потому как его просто не допрашивают.
Ссылка:
просмотров: 1462
Версия для печати
Материалы по теме
Албека Ибраимова оставили под стражей до 28 декабря
Верховный суд оставил Албека Ибраимова под стражей в СИЗО ГКНБ
Албека Ибраимова оставили под стражей. Его сторонников в здание суда не пустили
В Бишкеке митингуют родственники бывшего мэра Албека Ибраимова
На суд по делу экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова не пускают адвоката
Суд продлил экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову содержание под стражей в СИЗО ГКНБ
Качаются, занимаются на велотренажере. Как сидят фигуранты по делу ТЭЦ в СИЗО
Верховный суд оставил экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова под арестом
Бишкекский горсуд оставил Албека Ибраимова под стражей
Адвокат: В отношении Албека Ибраимова применяли физическую силу
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Бизнес
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509