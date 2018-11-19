Арестованный экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов не дает показаний

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов не дает показаний. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
По его словам, Албек Ибраимов уже все рассказал, когда находился еще в статусе свидетеля, как обвиняемому ему добавить нечего. Поэтому допросов и очных ставок с ним не проводят. Юрист добавил: следствие не может доказать, что действия его подзащитного в бытность главой ТНК «Дастан» причинили ущерб государству.
Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.
Кроме того, по версии следствия, он организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы.
Относительно еще одного подзащитного — экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова — Сергей Слесарев отказался давать комментарии. Ранее он сообщал, что Икрамжан Илмиянов со следствием не сотрудничает, потому как его просто не допрашивают.