Снегопад в Бишкеке. На дорогах каша из снега и песка

Снег в столице продолжался весь понедельник. Городские власти отрапортовали, что круглосуточно расчищали от него и посыпали песком и солью улицы города.

По данным муниципалитета, уже израсходованы 573 тонны песка и 49 тонн соли. На борьбу со снегом вышли 43 единицы спецтехники, 20 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела, работают 740 дворников «Тазалыка» и столичных местных территориальных управлений (МТУ).

Помоги другому

Однако то ли сил муниципальных недостаточно, то ли снега выпало много, в городе случился транспортный коллапс. Многие горожане не могли добраться до работы утром и вечером домой.

В социальных сетях появились сообщения с призывом к автовладельцам довозить попутчиков.

«Мама с полугодовалым ребенком сегодня простояла час на остановке в чужом городе, не зная маршруток, свободных такси не было, под мокрым снегом, в собачий холод. А ребенок болеет — это пациент детского отделения онкологии. У меня большая просьба к моим друзьям и друзьям моих друзей: не проезжайте мимо родителей с детьми зимой, если у вас есть место в машине, может быть, вам по пути, и однажды кто-то не проедет мимо вашего близкого человека в холод», — написала на своей странице в Facebook президент Первого детского хосписа Динара Аляева.

Утром во вторник на дорогах заметно меньше машин. Многие владельцы решили оставить их дома и добираться на работу общественным транспортом. Корреспондент 24.kg отправилась на морозные улицы, чтобы посмотреть, как городские власти справились с очисткой Бишкека.

Скользкие перекрестки

Центр города. На перекрестках снежно-песчаная каша, некоторые машины немного пробуксовывают, особенно на пешеходных переходах. Они испытание и для тех, кто передвигается не на машинах. Новые «зебры» очень скользкие. Упасть на таких — дело несложное, особенно учитывая, что некоторые из них не видно под снегом.

«Я стараюсь не наступать на полосы, перешагиваю их или иду возле зебры», — призналась горожанка.

Многие водители жаловались на «лежачие полицейские», которые обросли снегом и стали серьезным препятствием для автомобилистов. В муниципалитете заверили, что объекты усиленно посыпают солью и чистят. Возле школы-гимназии № 5 на «полицейском» видна соль, но не весь объект очищен от снега.

«Скользко очень на дорогах. И вчера, и сегодня за рулем. Плохо чистят», — признается водитель Максат.

«Ну что, пришла зима, и ничего не меняется. И так каждый год, хотя всю осень отчитывались, что к зиме готовы. Но, увы, все как всегда. Вот три центральные дороги. Кто это чистить будет? Или ждем, когда вечером это все замерзнет?» — разместила возмущенный пост в группе «Черный список» в социальной сети Facebook пользователь Дарья.

А вот водитель маршрутки № 333, которая едет от ЦУМа до таможни «Ак-Жол», работой муниципальных служб остался доволен.

«Да, скользко, немного сложнее работать, но дороги хорошо чистят, посыпают», — сказал он.

О тротуарах забыли

Автомобилистам повезло все-таки больше, чем пешеходам. Проезжие части мэрия хотя бы убирает и посыпает песком. Чего не скажешь о тротуарах. На аллеях в центре еще можно увидеть дворников с лопатами, а стоит отойти совсем немного — и девственно-снежный путь.

В муниципалитете отметили, что, согласно правилам благоустройства города, собственники, владельцы или пользователи объектов должны производить очистку тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, парковок транспорта на закрепленных и прилегающих участках от снега и наледи.

Несложно представить, во что превратятся неочищенные тротуары, когда снег немного растает, а потом все замерзнет.

Подскажите, кто знает?

В мэрии напомнили номера телефонов, по которым можно оставлять заявки через приложение WhatsApp с фотографиями по подсыпке дорог, уборке наледи:

— Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557997927;

— Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554955509;

— Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) — 0555666096;

— Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703611806.

Можно оставить заявку, позвонив на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также прислать фотографии с проблемами по телефону 0554182185.