Снег в Бишкеке. В «розовом» мире чиновников гололеда нет, дороги чистые

Зима в Бишкек каждый год приходит неожиданно... По крайней мере, для городских служб. В понедельник столицу Кыргызстана засыпало пушистым белым снегом. Казалось бы, чем не повод порадоваться отличным пейзажам? Пить горячее какао, укутавшись теплым пледом, и думать о высоком, наблюдая, как падают снежинки, — дело благородное, но выходить на улицу все же приходится. Тут-то и начинается ежегодная игра бишкекчан под названием «Выживший».

Зима пришла, но вы держитесь...

Несостоятельность служб в уборке города доказана: дороги скользкие, а теперь еще и грязные от песка, расчистка тротуаров — дело ног самих бишкекчан.

Впрочем, в муниципалитете искренне верят, что работу свою не просто выполняют, а делают лучше, чем могли бы. Да и правда, спасибо, что мы живы...

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Посмотреть социальные сети, так мэрия и правда трудится не покладая рук. Фото с/на/под техникой и сотрудниками «Тазалыка» выкладывают с завидной регулярностью. Жаль, что жизнь виртуальная от повседневной отличается кардинально.

А вот вице-мэр Рыспек Сарпашев, курирующий вопросы ЖКХ, а раньше возглавлявший «Тазалык», в разговоре с 24.kg искренне удивился недовольством горожан. Дескать, это же только первый снег, чего пенять-то. Да и гололеда на столичных дорогах, по его словам, нет. Как, наверное, прекрасна жизнь чиновника в розовых очках.

Проблем в столице нет и точка!

В отличие от чиновников, столичные жители проблему ощущают остро.

Даже зять экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Семетей Султанов открыто возмутился. Теперь-то можно... Родственник бывшего главы государства попросил передать мэру Бишкека, что тот должен оплатить ему ремонт ходовой части автомобиля и установку нового бампера.

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Не то чтобы дороги стали чище, или лед волшебным образом с проезжей части пропал, но позже, по сообщению некоторых СМИ, родственник экс-президента возмущаться передумал.

Страдают не только автовладельцы, но и пользователи общественного транспорта. Его на всех не хватает. Бусы, которые вышли на маршруты, забиты под завязку. Зато теперь мы точно знаем — они не резиновые. С троллейбусами та же история. Но клерки муниципальных служб снова утверждают — проблем нет, на линии вышел весь транспорт!

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«По бусам есть технические проблемы, многие не готовы к зиме — не успели поменять летнюю резину, не завели старые аккумуляторы, у некоторых замерзли системы подачи дизельного топлива», — сообщил 24.kg вице-мэр Максим Ситников.

Возникает вопрос: Товарищи чиновники, кто, если не вы, должен контролировать готовность городского транспорта к зиме? Безусловно, есть любимая мэрская отговорка — маршрутки немуниципальный транспорт, они принадлежат компаниям-перевозчикам. Но не муниципалитет ли их основной заказчик?

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С другой стороны, стабильность — это так прекрасно. Которую зиму подряд градоначальники и их команды активно и вполне, надо признать, успешно переводят стрелки на тех, кого должны контролировать. Дешевые баллы при этом они зарабатывать не забывают. Фотоотчет с планового рейда, визитов к избитым школьникам, популистские высказывания об ужесточении требований для маршруток — пожалуйста, тут мы впереди планеты всей.

Сказка с плохим концом

Надеяться, что в одночасье ситуация в Бишкеке изменится и у власть имущих вдруг проснется совесть или хотя бы желание работать, не приходится. Но заслужили ли мы такой город, где по ночам темно, летом пыльно и нечем дышать, а зимой даже ходить опасно?

Из года в год нам рассказывают о том, что вот-вот еще чуть-чуть и жизнь в Бишкеке превратится в сказку. А каждый новый мэр не меньше, чем принц, который пришел, чтобы спасти угнетенную падчерицу (горожан) от злобной мачехи (муниципальной машины бездействия). Правда, то ли принц не тот, то ли конь подвел, но мы продолжаем жить на грязном, полуразвалившемся чердаке.

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