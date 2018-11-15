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Общество

На 64 процента за три года увеличились таможенные платежи из третьих стран

С присоединением Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу наблюдается ежегодный рост поступления таможенных платежей из третьих стран. Об этом сообщили в Гостаможенной службе.

По ее данным, в 2015 году поступление таможенных платежей из третьих стран составило 20,8 миллиарда сомов. В 2016-м показатель вырос до 29,3 миллиарда сомов, в 2017-м — до 34,2 миллиарда сомов.

По сравнению с 2015 годом поступление таможенных платежей увеличилось на 13,4 миллиарда сомов, или 64 процента.

«В последние два года наблюдается ежегодный рост поступлений таможенных платежей в республиканский бюджет в среднем более 6,5 миллиарда сомов. На 2018 год прогноз утвержден в сумме 39,8 миллиарда сомов. Это на 5,6 миллиарда сомов больше, чем в 2017-м», — говорится в сообщении.
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