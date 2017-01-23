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Криминал

Насильника и грабителя из Кыргызстана осудили в России

В Абаканском городском суде Хакасии (Россия) вынесли приговор уроженцу Кыргызстана, который совершил серию изнасилований, грабежей и угонов. Об этом сообщило ИА «Хакасия».

Как отмечается, 16 ноября 2015 года Д.Кубатов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, от одного из домов в Абакане угнал автомобиль ВАЗ 21099. В тот же день мужчина на одном из участков автодороги похитил у женщины сумку, в которой находились сотовый телефон, часы и другие личные вещи на сумму свыше 17 тысяч рублей.

Фото: ТВ7. Д.Кубатова ведут в зал заседаний суда

После преступник, передвигаясь на угнанном автомобиле, пригласил в машину незнакомую женщину под предлогом подвезти ее до Абакана. Но отвез ее в безлюдное место, где, угрожая убийством, изнасиловал.

Угрожая потерпевшей расправой, насильник похитил принадлежащие ей золотые изделия и деньги на сумму свыше 53 тысяч рублей.

Кроме того, 30 ноября 2015 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного из домов в Абакане напал на женщину, у которой похитил шапку из меха норки.

Сразу после грабежа мужчина напал на другую женщину, избил ее и изнасиловал.

Д.Кубатова признали виновным и приговорили к семи годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43663/
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