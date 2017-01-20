10:50
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Криминал

Пограничники вымогали у иностранки в аэропорту «Манас» $300

В отношении сотрудников управления пограничного контроля и контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт», вымогавших у иностранки $300, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

Как отмечается, Военная прокуратура при проверке работы данного КПП выявила и другие нарушения. В частности, пограничники незаконно пропустили через государственную границу несовершеннолетних детей без согласия их отца на выезд за пределы республики.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43570/
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудников ОВД Тонского района поймали на вымогательстве
В Ошской области орудовал лжесотрудник ОТРК, вымогавший у учителей деньги
На юге Кыргызстана задержаны подозреваемые в вымогательстве и похищении человека
Находящиеся в СИЗО члены ОПГ вымогали у сокамерника деньги
Милиционеры вымогали деньги у лекаря. ГУВД проводит расследование
В Москве злоумышленники пытались выбить у уроженца Кыргызстана 200 тысяч рублей
В Москве за вымогательство задержали уроженцев Кыргызстана
Владелец ночного клуба незаконно удерживал менеджера заведения
Сотрудники Ошского областного бюро судмедэкспертизы вымогали взятку
Руководитель ошского МП «Теплоснабжение» вымогал у победителя тендера больше 600 тысяч сомов
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!