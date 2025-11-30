00:15
Women elected to Zhogorku Kenesh: Preliminary results

Women who won the Zhogorku Kenesh elections. Preliminary results.

Constituency No. 1

Kamila Talieva 3,058 votes (11.66 percent)

Constituency No.2

Burun Amanova — 2,647 votes (9.72 percent)

Constituency No. 3

Makhabat Mavlyanova 1,605 votes (9.45 percent)

Constituency No. 4

Nilufar Alimzhanova 599 votes (7.60 percent)

Constituency No. 5

Aigul Akhmedova 3,293 votes (10.29 percent)

Constituency No. 6

Aizhan Toguzakova 2,048 votes (6.33 percent)

Constituency No. 7

Gulai Mashrapova 1,648 votes (6.74 percent)

Constituency No. 8

Zhyldyzkan Dzholdosheva 1,894 votes (6.13 percent)

Constituency No. 9

Gulnarakhan Erkinbaeva 774 votes (3.27 percent)

Constituency No. 10

Gulnara Baatyrova 1,911 votes (5.99 percent)

Constituency No. 11

Venera Salyamova 2,851 votes (11.61 percent)

Constituency No. 12

Zhyldyz Kurmanalieva 1,966 votes (4.34 percent)

Constituency No. 13

Aigul Karabekova 8,655 votes (13.08 percent)

Constituency No. 14

Gulsharkan Kultaeva 5,654 votes (12.17 percent)

Constituency No. 15

Aysarakan Abdibaeva 3,037 votes (5.34 percent)

Constituency No. 16

Medina Kairylbekova 8,179 votes (16.57 percent)

Constituency No. 17

Cholpon Esenamanova 3,868 votes (9.55 percent)

Constituency No. 18

Gulzhan Satieva 4,834 votes (10.98 percent)

Constituency No. 19

Ryskul Akimzhanova 1,077 votes (3.04 percent)

Constituency No. 20

Gulmira Asekova — 420 votes (4.15 percent)

Constituency No. 21

Zhyldyz Sadyrbaeva — 1,267 votes (5.44 percent)

Constituency No. 22

Gulya Kozhokulova — 843 votes (2.96 percent)

Constituency No. 23

Elvira Surabaldieva — 7,511 votes (26.36 percent)

Constituency No. 24

Gulnara Akimbaeva — 1,950 votes (9.56 percent)

Constituency No. 25

Erkeaiym Seyitkazieva — 2,120 votes (7.2 percent)

Constituency No. 26

Jamilya Isaeva — 2,879 votes (12.72 percent)

Constituency No. 27

Gulkan Moldobekova — 4,349 votes (9.91 percent) percent)

Constituency No. 28

Rakhat Zhunushbaeva — 2,708 votes (11.74 percent)

Constituency No. 29

Gulsunkan Zhunushalieva — 2,367 votes (11.67 percent)

Constituency No. 30

Zhyldyz Taalaibek kyzy — 2,362 votes (12.89 percent).
