CEC certifies election results in 29 constituencies, orders re-elections in one

The Central Commission for Elections and Referendums of Kyrgyzstan (CEC) approved the voting results in 29 out of 30 constituencies in the early parliamentary elections, the commission reported.

The results were annulled only in constituency No. 13. According to the CEC, supporters of one of the candidates were recording voters on video and violating the secrecy of the ballot. In accordance with the law, a repeat vote will be scheduled within a month, and previous candidates will not be allowed to run again.

The elections were held on November 30, with each constituency electing three deputies.

The elected candidates are:

1. Zhanybek Abirov

2. Aisarakan Abdibaeva

3. Zhanar Akayev

4. Gulnara Akimbaeva

5. Nurlanbek Azygaliev

6. Chyngyz Azhibaev

7. Temirlan Aitiev

8. Nilufar Alimzhanova

9. Mederbek Aliev

10. Burun Amanova

11. Saltanat Amanova

12. Zhanybek Amatov

13. Seidbek Atambayev

14. Yrysbek Atazhanov

15. Toktobubu Ashymbaeva

16. Aigul Akhmedova

17. Gulnara Baatyrova

18. Ulan Bakasov

19. Dastan Bekeshev

20. Adilet Belekov

21. Bolotbek Borbiev

22. Azamzhan Dzhalilov

23. Dastanbek Dzhumabekov

24. Ulanbek Zhaanbaev

25. Gulsunkan Zhunushalieva

26. Rakhat Zhunushbaeva

27. Ismanali Zhoroev

28. Kurmankul Zulushev

29. Bolot Ibragimov

30. Jamila Isaeva

31. Azamat Isirailov

32. Erkinbek Isenaliev

33. Medina Kairylbekova

34. Baktiyar Kalpaev

35. Ulukbek Karybek uulu

36. Karim Khanjeza

37. Gulya Kozhokulova

38. Erulan Kokulov

39.Alisher Kozuev

40. Kuvanychbek Kongantiev

41. Altynbek Kudaberdiev

42. Ilimbek Kubanychbekov

43. Gulsharkan Kultaeva

44. Zhyldyz Kurmanalieva

45. Altynbek Kylychbaev

46. Umbetaly Kydyraliev

47. Makhabat Mavlyanova

48. Marlen Mamataliev

49. Talaibek Masabirov

50. Gulai Mashrapova

51. Gulkan Moldobekova

52. Tabyldy Muratbekov

53. Suyunbek Omurzakov

54. Ulan Primov

55. Ravshanbek Rysbaev

56. Sovetbek Rustambek uulu

57. Bolot Sagynaev

58. Zhyldyz Sadyrbaeva

59. Mederbek Sakkaraev

60. Zhumabek Salymbekov

61. Venera Salyamova

62. Kubanychbek Samakov

63. Gulzhan Satieva

64. Erkeayim Seitkazieva

65. Eldar Sulaimanov

66. Kunduzbek Sulaimanov

67. Elvira Surabaldieva

68. Nurbek Sydygaliev

69. Zhyldyz Taalaibek kyzy

70. Edita Taigaraeva

71. Kamila Talieva

72. Shairbek Tashiev

73. Bakyt Tentishev

74. Daniyar Tolonov

75. Nurzhamal Torobekova

76. Akylbek Tumonbaev

77. Nurlanbek Turgunbek uulu

78. Azizbek Tursunbaev

79. Ulukbek Uzakbaev

80. Bakhridin Shabazov

81. Bekmyrza Cholponbai uulu

82. Bakyt Chomoev

83. Mederbek Chotonov

84. Zhyldyz Egenberdieva

85. Abyldabek Egemberdiev

86. Bekmurza Ergeshov

87.Cholpon Esenamanova

The CEC noted that the first meeting of the eighth convocation of Zhogoku Kenesh could take place on December 17.