CEC certifies election results in 29 constituencies, orders re-elections in one

The Central Commission for Elections and Referendums of Kyrgyzstan (CEC) approved the voting results in 29 out of 30 constituencies in the early parliamentary elections, the commission reported.
The results were annulled only in constituency No. 13. According to the CEC, supporters of one of the candidates were recording voters on video and violating the secrecy of the ballot. In accordance with the law, a repeat vote will be scheduled within a month, and previous candidates will not be allowed to run again.
The elections were held on November 30, with each constituency electing three deputies.
The elected candidates are:
1. Zhanybek Abirov
2. Aisarakan Abdibaeva
3. Zhanar Akayev
4. Gulnara Akimbaeva
5. Nurlanbek Azygaliev
6. Chyngyz Azhibaev
7. Temirlan Aitiev
8. Nilufar Alimzhanova
9. Mederbek Aliev
10. Burun Amanova
11. Saltanat Amanova
12. Zhanybek Amatov
13. Seidbek Atambayev
14. Yrysbek Atazhanov
15. Toktobubu Ashymbaeva
16. Aigul Akhmedova
17. Gulnara Baatyrova
18. Ulan Bakasov
19. Dastan Bekeshev
20. Adilet Belekov
21. Bolotbek Borbiev
22. Azamzhan Dzhalilov
23. Dastanbek Dzhumabekov
24. Ulanbek Zhaanbaev
25. Gulsunkan Zhunushalieva
26. Rakhat Zhunushbaeva
27. Ismanali Zhoroev
28. Kurmankul Zulushev
29. Bolot Ibragimov
30. Jamila Isaeva
31. Azamat Isirailov
32. Erkinbek Isenaliev
33. Medina Kairylbekova
34. Baktiyar Kalpaev
35. Ulukbek Karybek uulu
36. Karim Khanjeza
37. Gulya Kozhokulova
38. Erulan Kokulov
39.Alisher Kozuev
40. Kuvanychbek Kongantiev
41. Altynbek Kudaberdiev
42. Ilimbek Kubanychbekov
43. Gulsharkan Kultaeva
44. Zhyldyz Kurmanalieva
45. Altynbek Kylychbaev
46. Umbetaly Kydyraliev
47. Makhabat Mavlyanova
48. Marlen Mamataliev
49. Talaibek Masabirov
50. Gulai Mashrapova
51. Gulkan Moldobekova
52. Tabyldy Muratbekov
53. Suyunbek Omurzakov
54. Ulan Primov
55. Ravshanbek Rysbaev
56. Sovetbek Rustambek uulu
57. Bolot Sagynaev
58. Zhyldyz Sadyrbaeva
59. Mederbek Sakkaraev
60. Zhumabek Salymbekov
61. Venera Salyamova
62. Kubanychbek Samakov
63. Gulzhan Satieva
64. Erkeayim Seitkazieva
65. Eldar Sulaimanov
66. Kunduzbek Sulaimanov
67. Elvira Surabaldieva
68. Nurbek Sydygaliev
69. Zhyldyz Taalaibek kyzy
70. Edita Taigaraeva
71. Kamila Talieva
72. Shairbek Tashiev
73. Bakyt Tentishev
74. Daniyar Tolonov
75. Nurzhamal Torobekova
76. Akylbek Tumonbaev
77. Nurlanbek Turgunbek uulu
78. Azizbek Tursunbaev
79. Ulukbek Uzakbaev
80. Bakhridin Shabazov
81. Bekmyrza Cholponbai uulu
82. Bakyt Chomoev
83. Mederbek Chotonov
84. Zhyldyz Egenberdieva
85. Abyldabek Egemberdiev
86. Bekmurza Ergeshov
87.Cholpon Esenamanova
The CEC noted that the first meeting of the eighth convocation of Zhogoku Kenesh could take place on December 17.