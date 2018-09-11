С начала года льготные кредиты получили более 10 тысяч фермеров

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» льготные кредиты получили 10 тысяч 831 фермер. Об этом сообщили в Госагентстве по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов.

Отмечается, что общая сумма финансирования составила 5 миллиардов 18 миллионов 339 тысяч сомов. В том числе из этих денег на растениеводство направлено 1 миллиард 479,5 миллиона сомов, на животноводство — 2 миллиарда 768,2 миллиона сомов, на переработку и услуги — 1 миллиард 6,1 миллиона сомов.

Отметим, что в бюджете первой фазы проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» предусмотрено 1 миллиард 50 миллионов сомов.