Финпол перечислил на счет для борьбы с коррупцией 161,3 миллиона сомов

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями за 2,5 месяца перечислила на единый счет для борьбы с коррупцией 161 миллион 52 тысячи 962 сома. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, недавно сделан очередной перевод — 3 миллиона 52 тысячи 962 сома. Ранее ГСБЭП перечислила 150 миллионов 787 тысяч 732 сома, а в начале сентября еще 7,7 миллиона сомов.

Это деньги, которые поступают от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.