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Экономика

Финпол перечислил на счет для борьбы с коррупцией 158,5 миллиона сомов

С начала июля Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями перевела на единый счет для борьбы с коррупцией 158 миллионов 575 тысяч 464 сома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, на этой неделе произвели очередной перевод на 7 миллионов 789 тысяч 713 сомов. Ранее ГСБЭП перечислила 150 миллионов 787 тысяч 732 сома.

Депозитный счет открыли 3 июля 2018 года.

Общая сумма средств, поступивших на единый депозитный счет от госслужбы, составила 158 миллионов 575 тысяч 464 сома. Это средства, поступающие от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.
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