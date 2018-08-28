Глава Минэконома рассказал, когда ожидать роста экономики Кыргызстана

Министр экономики Олег Панкратов рассказал, когда ожидать роста экономики Кыргызстана.

По его словам, сейчас ситуация в пределах ожидаемых прогнозных значений. «Мы ожидаем, что сентябрь станет последним месяцем падения экономики. Со следующего месяца начнется рост. Это связано с работой «Кумтора». Увеличение добычи и производства золота начнется в IV квартале 2018 года», — рассказал Олег Панкратов.

Он добавил, что, несмотря на спад в экономике, все запланированные социальные обязательства профинансированы в полном объеме.

«Национальная экономика очень зависит от работы рудника. Без учета «Кумтора» рост ВВП ежегодно составляет 4-5 процентов. Надо уходить от этой зависимости. Компенсировать выпадение может отечественный бизнес. Однако количество неработающих предприятий не сокращается. В настоящее время простаивает 38 заводов», — отметил министр экономики.