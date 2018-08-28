18:03
USD 68.51
EUR 79.52
RUB 1.02
Экономика

Глава Минэконома рассказал, когда ожидать роста экономики Кыргызстана

Министр экономики Олег Панкратов рассказал, когда ожидать роста экономики Кыргызстана.

По его словам, сейчас ситуация в пределах ожидаемых прогнозных значений. «Мы ожидаем, что сентябрь станет последним месяцем падения экономики. Со следующего месяца начнется рост. Это связано с работой «Кумтора». Увеличение добычи и производства золота начнется в IV квартале 2018 года», — рассказал Олег Панкратов.

Он добавил, что, несмотря на спад в экономике, все запланированные социальные обязательства профинансированы в полном объеме.

«Национальная экономика очень зависит от работы рудника. Без учета «Кумтора» рост ВВП ежегодно составляет 4-5 процентов. Надо уходить от этой зависимости. Компенсировать выпадение может отечественный бизнес. Однако количество неработающих предприятий не сокращается. В настоящее время простаивает 38 заводов», — отметил министр экономики.
Ссылка:
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
Санкции против России могут снизить экспорт Кыргызстана и переводы мигрантов
Министр экономики готов обсуждать проблемы с общественностью, но мешают тролли
Три года в ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства в союзе
Кыргызстан вновь поднял вопрос о ветпостах на границе
Минимальный уровень цен на товары из ЕАЭС посчитали барьером
Автоматизированная система прослеживаемости товаров в ЕАЭС заработает в 2019-м
В парламенте повздорили депутат и министр экономики
Новый грант. Китай выделил Кыргызстану 600 миллионов юаней
Президент не утвердил состав правительства, а на сайте кабмина уже изменения
Депутат считает, что Олег Панкратов не может занимать пост министра из-за ЕАЭС
Популярные новости
Почему межсетевые звонки в&nbsp;Кыргызстане дороже международных? Почему межсетевые звонки в Кыргызстане дороже международных?
Кыргызстану удалось снизить внешний долг перед восемью кредиторами Кыргызстану удалось снизить внешний долг перед восемью кредиторами
&laquo;Золотые внесетевые&raquo;. Почему нас вынуждают иметь несколько SIM-карт? «Золотые внесетевые». Почему нас вынуждают иметь несколько SIM-карт?
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 августа
Бизнес
Смотри телеканалы Setanta Sport только на&nbsp;О!TV Смотри телеканалы Setanta Sport только на О!TV
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании &laquo;O!&raquo; Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Отвлеки ребенка от&nbsp;смартфона: услуга &laquo;Cказка&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома! Отвлеки ребенка от смартфона: услуга «Cказка» от Кыргызтелекома!
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников