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Экономика

Национальный банк сохранил размер учетной ставки в 4,75 процента

Правление Национального банка решило сохранить размер учетной ставки (ставки политики) на уровне 4,75 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, инфляция в Кыргызстане остается низкой. На 17 августа ее значение в годовом выражении составило 1 процент. Снижение инфляции обусловлено падением цен на продовольствие. Оценки развития ситуации в экономике страны и во внешней среде позволяют ожидать, что инфляция в среднесрочном периоде не выйдет за пределы целевого диапазона в 5-7 процентов.

«Вклад в развитие экономики обеспечивается восстановлением совокупного спроса как за счет увеличения притока денежных переводов (в январе-июне 2018 года он увеличился на 10,2 процента), так и за счет увеличения реальной заработной платы (в январе-июне 2018-го — на 4,2 процента). Рост экономик стран — торговых партнеров Кыргызстана в среднесрочном периоде будет способствовать поддержанию внешнего спроса на отечественный экспорт», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Кроме того, в банковской системе сохраняется избыточная ликвидность, что обуславливает некоторое снижение активности на межбанковском рынке кредитных ресурсов. Это определяет проведение Национальным банком операций по изъятию излишней ликвидности.

Показатели финансового посредничества улучшаются. Наблюдаются рост кредитного портфеля и расширение депозитной базы коммерческих банков.

Рыночные ставки по кредитам продолжают снижаться. За первое полугодие 2018 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам снизилась на 0,8 процента — до 15,2 процента.

«В середине августа на внутреннем валютном рынке наблюдалось превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением. Национальный банк для сглаживания резких колебаний обменного курса провел валютную интервенцию. Внутренний валютный рынок остается стабильным», — заключил Толкунбек Абдыгулов.

По прогнозам Национального банка, при сохранении текущих тенденций и в условиях отсутствия внешних шоков инфляция войдет в диапазон 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Принимая во внимание неоднородность рисков со стороны внешнего сектора, связанных с перспективами на мировых товарно-сырьевых рынках, а также тенденции развития внутренних условий, Национальный банк решил сохранить размер учетной ставки. Текущее направление денежно-кредитной политики в предстоящем периоде сохранится при отсутствии внешних шоков.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 24 сентября 2018 года.

В мае 2018-го НБ КР впервые за полтора года снизил размер учетной ставки на 0,25 процента — до 4,75 процента. С тех пор показатель остается неизменным.
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