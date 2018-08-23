Исполнение условий соглашения по «Кумтору» продлили до 2 ноября

Компания Centerra Gold сообщила о достижении договоренности с правительством Кыргызстана относительно нового продления срока исполнения предварительных условий стратегического соглашения по защите окружающей среды и продвижению инвестиций от 11 сентября 2017 года. Об этом сообщил сайт компании.
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«Компания продолжает сотрудничать с правительством Кыргызстана для обеспечения выполнения остальных условий, предваряющих вступление в силу стратегического соглашения, включая прекращение определенных судебных разбирательств и получение должным образом оформленных разрешений на право землепользования», — говорится в сообщении.