На руднике «Кумтор» за полгода произвели более 5,7 тонны золота

Компании Centerra Gold Inc. («Центерра») и «Кумтор» подвели итоги работы во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ «Кумтор Голд Компани».

По его данным, за полгода на руднике произвели 184 тысячи 23 унции (тройская унция = 31,10348 грамма), или 5 тонн 723,76 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 3,65 миллиарда сомов. Производство и реализация продукции

Объем производства золота на «Кумторе» во втором квартале 2018 года составил 83 тысячи 803 унции , а в 2017-м — 138 тысяч 623 унции .

Снижение производства — результат того, что в течение квартала велась фабричная переработка складской руды из сарыторского карьера. Она более бедная по содержанию и коэффициенту извлечения золота по сравнению со складской рудой, добытой на рабочем участке 17 и перерабатываемой на фабрике в 2017-м.

Во втором квартале 2018 года среднее содержание золота в руде, поставляемой на фабрику, составляло 2,27 грамма на тонну при коэффициенте извлечения 70,3 процента. В том же квартале 2017-го показатели составляли 3,53 грамма на тонну и 79,3 процента.

Во втором квартале 2018-го реализовали 90 тысяч 620 унций , или 2,82 тонны золота.

Общий доход от реализации золота во втором квартале 2018 года составил $117,3 миллиона.

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в Кара-Балте, как это предусмотрено договором о продаже золота и серебра, заключенным между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызстана.

Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызстане и за его пределами обладает ОАО «Кыргызалтын». Операционные расходы и совокупные показатели

Операционные расходы (на основе показателей реализации), включая капитализацию вскрышных работ, сократились во втором квартале 2018 года на $5,7 миллиона, составив $81 миллион. В том же квартале 2017 года они составляли $86,7 миллиона.

Динамика главных составляющих операционных расходов (горные работы, фабричная переработка и содержание месторождения), включая капитализацию вскрышных работ, но до изменения уровней запасов, объясняется следующим образом. Расходы на горные работы, включая капитализацию вскрышных работ

Во втором квартале 2018 года расходы на горные работы, включая капитализацию вскрыши, составили в целом $53,6 миллиона, то есть на $5,3 миллиона больше, чем в том же квартале 2017-го.

Увеличение расходов во втором квартале 2018 года связано с ростом расходов на закупку дизельного топлива ($7,2 миллиона). Это вызвано ростом тарифов на топливо и большим объемом его потребления из-за увеличения расстояния перевозки и продлением рабочего времени для техники, а также ростом расходов на оплату труда ($0,6 миллиона) вследствие неблагоприятных колебаний курса иностранной валюты.

Рост расходов отчасти нивелировали за счет снижения расходов на техобслуживание ($2,9 миллиона) в связи с тем, что во втором квартале 2018 года объем ремонта грузовиков и экскаваторов Liebherr снизился по сравнению с аналогичным кварталом 2017-го. Фабричные расходы

Объем фабричных расходов во втором квартале 2018 года составил $16,6 миллиона против $16,5 миллиона в том же квартале 2017-го.

Рост расходов на приобретение фабричных реагентов ($1,1 миллиона), вызванный повышением производительности фабрики, во втором квартале 2018-го частично нивелировали за счет снижения расходов на техобслуживание. Фабричные расходы

Во втором квартале 2018 года расходы на содержание рудника составили в целом $12,8 миллиона против $11,3 миллиона в 2017-м. Рост, связанный преимущественно с увеличением расходов на закупку пищевых продуктов и прочими расходами, частично нивелировали снижением размера страховых премий. Динамика других расходов

Расходы на износ, истощение и амортизацию, связанные с реализацией продукции, сократились и составили во втором квартале 2018 года $31,4 миллиона. В том же квартале 2017-го они составляли $41 миллиона.

Это главным образом связано со снижением объемов реализации. Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе промежуточного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции, куда не входит налог на валовой доход, во втором квартале 2018 года составили $1 071 доллар против $782 в том же квартале 2017-го. Рост в основном вызван снижением объемов реализации, что частично нивелировано сокращением капитализации вскрышных работ.

С учетом налога на валовой доход общие расходы на основе промежуточного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции составили во втором квартале 2018 года $1 254 доллара против $959 в том же квартале 2017-го.

Указанный рост, в основном вызванный увеличением совокупных расходов на поддержание основных фондов, частично нивелировали снижением налога на валовой доход в результате сокращения доходов от реализации продукции во втором квартале 2018 года.

Производственные результаты

Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления

Во втором квартале 2018 года платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд КР и других обязательных платежей составили 1,69 миллиарда сомов.

Базой для расчета налога на валовой доход и взносов в Фонд развития Иссык-Кульской области по Соглашению о новых условиях по проекту «Кумтор» от 24 апреля 2009 года являются фактические денежные поступления от реализации продукции за указанный период.

Комментарий

«Вот и еще один квартал мы завершили без травм на наших промышленных объектах и стройплощадках по мере того, как программой Work Safe — Home Safe охвачен весь коллектив. Мы продолжаем реализовывать второй этап программы и стремимся к достижению нулевого травматизма на рабочем месте» — так прокомментировал итоги второго квартала президент и главное должностное лицо компании Скотт Пери.

Он добавил, что в рамках эксплуатационной доразведки потенциальных запасов в области минерализации по простиранию на Кумторе совет директоров в течение квартала утвердил двухлетнюю программу буровых работ общим объемом 60 тысяч метров.

«Местом работ определены центральный, юго-западный и сарыторский участки карьера, а также северо-восточная целевая область», — отметил Скотт Перри.

На эти работы выделили $18 миллионов со следующей разбивкой по годам: $6,5 миллиона в 2018 году и 11,5 миллиона в 2019-м. Скотт Перри

Рудник «Кумтор» расположен в Кыргызстане и является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. С начала промышленного производства в мае 1997 года по 30 июня 2018-го на «Кумторе» произвели 11,7 миллиона унций, или 363,4 тонны золота.

«Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».

Centerra Gold Inc. — канадская золотодобывающая компания, которая занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других рынках мира, и крупнейший западный золотопроизводитель в Центральной Азии.

«Центерра» имеет два основных актива — рудники «Кумтор» в Кыргызстане и «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия, Канада, и строит третье производство — золотоносный рудник «Оксут» в Турции.

Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» является самым крупным акционером «Центерры» с пакетом 77 миллионов 401 тысяча 766 акций.

На 13 августа 2018 года стоимость пакета акций Кыргызстана превысила $349 миллионов.

Дополнительная информация о «Центерре» и полный текст пресс-релиза по итогам второго квартала 2018 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.