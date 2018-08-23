Финпол перечислил еще 7,4 миллиона на счет для борьбы с коррупцией

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями произвела очередной денежный перевод на Единый депозитный счет для борьбы с коррупцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, на счет переведено 7 миллионов 410 тысяч 504 сома. Ранее ГСБЭП перевела 143 миллиона 377 тысяч 228 сомов. Таким образом, Финпол уже перечислил на счет 150 миллионов 787 тысяч 732 сома.

Напомним, Единый депозитный счет открыли 3 июля 2018 года для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам, экономическим и должностным преступлениям.