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Экономика

В Госналоговой службе рассказали, как проверяют декларации чиновников

В Государственной налоговой службе рассказали 24.kg, как проверяют декларации чиновников на соответствие указанных в них сведений с действительностью.

По данным ГНС, уже направили запросы в министерства и ведомства, коммерческие банки для получения информации о лицах, замещающих и занимающих политические, специальные и государственные должности, и их близких родственниках, сдавших Единую налоговую декларацию за 2017 год. Сведения, полученные по итогам запросов, сопоставят с данными в ЕНД.

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Кроме того, налоговики анализируют сведения по движимому и недвижимому имуществу, банковским счетам, принадлежащим декларантам. В первую очередь изучают сведения по лицам, замещающим высшие политические и специальные должности.

«Ведется работа по уточнению данных государственных и муниципальных служащих, не представивших декларации в установленные сроки. Среди них есть лица, которые находятся за пределами Кыргызстана, на лечении или в декретных отпусках. Скоро опубликуем сводную информацию о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности», — заявили в ГНС.

Предоставили в налоговой службе и данные о том, когда сдали декларации первые лица государства. Президент Сооронбай Жээнбеков — 28 февраля 2018 года, спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков — 29 марта 2018 года, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев — 2 апреля 2018 года.

По итогам 2017 года единую налоговую декларацию сдали 48 тысяч 641 государственный и муниципальный служащий. Из этого числа опоздали с ее подачей 1 тысяча 889 человек, а 296 чиновников и вовсе не подали декларацию.
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