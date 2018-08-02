Декларации чиновников. Тайна за семью печатями

Государственная налоговая служба уже месяц изучает декларации чиновников. Но все данные о ее работе засекречены. В ГНС отказываются давать информацию, сколько деклараций проверили и как их изучают.

По пять тысяч деклараций в день

По данным ГНС, в Кыргызстане налоговые декларации сдали 454 тысячи 767 налогоплательщиков. В том числе 41 тысяча 708 организаций, 203 тысячи 622 индивидуальных предпринимателя и 132 тысячи 265 физических лиц.

«Декларации сдали 48 тысяч 641 государственный и муниципальный служащий, 26 тысяч 862 человека — физических лиц, не имеющих облагаемых доходов. Ежегодно количество деклараций растет. В этом году ЕНД сдали на 35 тысяч 789 человек больше», — рассказал председатель ГНС Тенизбек Абжапаров.

Президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и спикер Дастан Джумабеков налоговые декларации сдали вовремя.

Но точной информации о том, кто раньше отчитался о доходах и расходах, нет. Дело в том, что в этом году ЕНД сдают только в электронном формате.

«Электронная подача декларации снимает много вопросов. Отследить, кто из первых лиц или госслужащих сдал ЕНД первым, не получится. Мы знаем лишь общее число декларантов», — заявил начальник Управления мониторинга налогов и платежей Государственной налоговой службы Мукай Нусупов.

Изучать ЕНД в ГНС начали с 1 июля 2018 года. Внимание к декларациям чиновников — самое пристальное. Президент потребовал индивидуально проверить каждого государственного служащего.

Первые данные о проверке деклараций ГНС должна представить к октябрю 2018 года. Это значит, что фискалы в день должны проверять более пяти тысяч ЕНД.

«Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Граждане ожидают конкретных действий и жестких мер. Секретариат Совета безопасности должен изучать и работать по каждому заявлению и письму от населения, проводить проверки и принимать меры. Ни одно заявление или письмо не должно остаться без внимания. Принимайте каждого гражданина и решайте его вопросы. В ответах государственных органов не должно быть отписок», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Под подозрением резкий рост доходов и трат

Чтобы сделать проверку деклараций более качественной, разработали специальное положение. Документ подсказывает фискалам, к чьим декларациям стоит присмотреться повнимательнее.

В документе указано, что ЕНД стоит изучить внимательнее, если доходы чиновника за год выросли на 100 тысяч сомов, а расходы — на 300 тысяч сомов.

Отметим, методику проверки деклараций начали разрабатывать в начале года, после заседания Совета безопасности. Окончательный вариант утвердили постановлением правительства 29 июня 2018 года. Именно этот документ стал настольной книгой фискалов.

Под пристальное изучение попадут декларации и тех, у кого стоимость имущества выросла или уменьшилась за год на 100 тысяч сомов.

Если вдруг будут получены дополнительные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах представителей госорганов, местных властей, коммерческих и некоммерческих организаций или простых граждан, то и это станет поводом для дополнительного изучения декларации.

Проверяющие имеют право запрашивать дополнительные сведения. Не запрещено налоговикам и напрямую обращаться к декларанту за пояснениями и дополнительными материалами. После изучения деклараций их направят в архив, а при наличии неполных или недостоверных сведений — в прокуратуру.

Под грифом «Совершенно секретно»

Несмотря на заявленную кампанию по борьбе с коррупцией, проверка деклараций идет закрыто от общественности и журналистов.

В Налоговой службе невозможно выяснить, как работает новая методика проверки деклараций в реальности.

До октября налоговики отказываются предоставлять какую-либо информацию. Под запретом даже сведения о том, сколько деклараций фискалы проверили за месяц. Не хотят говорить в ГНС и о том, как они проверяют достоверность указанных сведений.

«Даже сотрудники ГНС не знают, кто из коллег занимается проверкой деклараций. Это позволит избежать давления через родственников и знакомых. К октябрю мы представим всю информацию. Декларации опубликуем на сайте», — сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ГНС.

Процедуру публикации деклараций передали ГНС только в этом году.

И тут же казус. На главной странице сайта ГНС, обновленного несколько месяцев назад, нет ссылки, которая ведет к декларациям. На сайте Госкадровой службы, которая раньше публиковала декларации, такая ссылка присутствовала.

«Чтобы найти декларации, надо щелкнуть на окошко «Формы налоговых отчетов». Там есть раздел «Единая налоговая декларация». В нем и опубликуют все сведения», — пояснили в ГНС.

Но сейчас и в этом разделе нет ссылки на декларации чиновников. В ГНС обещают решить проблему к октябрю.

Рассказать все. Миссия выполнима?

С легкой руки президента чиновникам различных мастей все сложнее скрывать имущество. На днях стало известно, что в Министерстве экономики предлагают расширить перечень сведений, которые чиновники должны вносить в декларацию.

Ведомство вынесло на общественное обсуждение законопроект, направленный на создание правовых норм, позволяющих установить состав преступления при незаконном обогащении чиновников и их родственников.

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Государственные и муниципальные служащие, чтобы скрыть факты незаконного обогащения и уйти от налогов, записывают дома, машины, бизнес на близких и дальних родственников, на подставных лиц. Информация в декларациях не совпадает с фактическими данными.

«Если мы начнем публиковать сведения о доходах и имуществе отдельных государственных и муниципальных служащих, а правоохранительные органы будут участвовать в проверке доходов, расходов и имущества декларантов, это поднимет эффективность системы декларирования. Для усиления борьбы с коррупцией в СМИ будет публиковаться информация о чиновниках и их родственниках, не представляющих декларацию или указывающих неполную информацию о доходах и расходах», — говорится в справке-обосновании.

Пока это только идея. Будет ли она работать, если от общественности скрывают даже количество проверенных за месяц деклараций?