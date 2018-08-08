С начала года на социальную сферу Кыргызстана потратили 40,2 миллиарда сомов

Удельный вес расходов республиканского бюджета Кыргызстана на социальную сферу составил 51,3 процента. По итогам семи месяцев 2018 года они составили 40 миллиардов 108 миллионов сомов, сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, по сравнению с прошлым годом траты выросли на 15 миллиардов 512 миллионов сомов.

Самые большие расходы — на социальную защиту (16 миллиардов 920,4 миллиона сомов) и образование (14 миллиардов 329,5 миллиона сомов). Расходы на здравоохранение — 7 миллиардов 232,6 миллиона сомов.

На государственные службы общего назначения пришлось 20 миллиардов 177,2 миллиона сомов расходов. В эту статью включены траты на погашение основной суммы государственного долга.

Самые маленькие расходы у государства на охрану окружающей среды — лишь 377,3 миллиона сомов.