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Экономика

За полгода международные резервы Кыргызстана сократились на $12,65 миллиона

С начала года валовые международные резервы Кыргызстана сократились на $12,65 миллиона — до $2 миллиардов 163,84 миллиона. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

По его данным, за месяц резервы уменьшились на $14,4 миллиона. Самый большой уровень резервов страны был по итогам января 2018 года. Это был единственный месяц, когда запасы увеличились по сравнению с декабрем 2017-го. За февраль-июнь 2018 года резервы уменьшились на $56,6 миллиона.

В Национальном банке отмечают, что, кроме валютных операций, на внутреннем рынке влияние на резервы оказывают доходы, полученные от управления международными резервами, и изменение курсов валют, входящих в состав резервов. Также на состояние резервов влияют изменение цен на золото, операции по покупке золота на внутреннем рынке Кыргызстана, выплаты по внешним обязательствам страны и поступления валютных средств в пользу правительства.

При этом в будущем Национальный банк планирует увеличить долю золота в резервах с 16 до 50 процентов.
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