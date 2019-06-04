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Общество

Обратиться в Минфин можно в онлайн-режиме сразу через два сервиса

Министерство финансов Кыргызстана в рамках подготовки проекта республиканского бюджета на 2020 год запустило онлайн-сервисы «Онлайн обращение граждан» и «Онлайн поддержка граждан». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, с помощью сервисов читатели могут написать обращение в Министерство финансов в режиме реального времени и получить ответы на интересующие вопросы. Кроме того, граждане могут оставить свои предложения и замечания по проекту республиканского бюджета на 2020-2022 годы, а также по содержательной части гражданского бюджета на очередной бюджетный год.

«Все предложения и замечания читателей, касающиеся бюджетного процесса, будут учтены в ходе разработки проекта бюджета на очередной бюджетный год и прогнозируемый период. Информационные сервисы разработаны для обеспечения бюджетной прозрачности, создания условий для участия граждан в бюджетном процессе, изучения общественного мнения и получения предложений и рекомендаций в рамках Года развития регионов и цифровизации страны», — говорится в сообщении.
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