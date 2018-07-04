Коммерческие банки Кыргызстана готовы поддержать предпринимателей из регионов

Руководители коммерческих банков с государственной долей участия и Российско-Кыргызского фонда развития на встрече с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым отметили, что готовы участвовать в госпрограммах и оказывать поддержку предпринимателям в регионах. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

«Государственные банки, выполняя свою основную функцию, в том числе по получению прибыли, должны не забывать о социальной ответственности. Речь в первую очередь идет о расширении доступа к кредитным ресурсам жителей отдаленных и высокогорных сел. На местах есть острая потребность в дешевых и «длинных» деньгах», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Фото аппарата правительства КР

Премьер-министр подчеркнул, что эффективное функционирование банковской системы становится катализатором общего развития национальной экономики. С учетом того что сегодня вопросу развития регионов уделяется особое внимание, необходимо всячески помогать и поощрять проекты, направленные на закрепление специализации регионов, усиление их конкурентных преимуществ, увеличение рабочих мест в регионах.

Мухаммедкалый Абылгазиев указал, что одной из главных задач правительства является увеличение объемов доступных кредитов для жителей в сельской местности.

«Коммерческие банки с государственной долей участия являются двигателями распространения государственных услуг. Поэтому необходимо проработать возможность реализации проектов по внедрению таких банковских инструментов, как мобильный банкинг, который приобрел широкую популярность в больших городах наряду с традиционным банковскими сервисами в виде платных терминалов. Для внедрения прогрессивных банковских сервисов в селах необходима широкомасштабная разъяснительная кампания среди местного населения», — отметил глава правительства.