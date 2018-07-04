19:44
USD 68.10
EUR 79.43
RUB 1.08
Экономика

Коммерческие банки Кыргызстана готовы поддержать предпринимателей из регионов

Руководители коммерческих банков с государственной долей участия и Российско-Кыргызского фонда развития на встрече с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым отметили, что готовы участвовать в госпрограммах и оказывать поддержку предпринимателям в регионах. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

«Государственные банки, выполняя свою основную функцию, в том числе по получению прибыли, должны не забывать о социальной ответственности. Речь в первую очередь идет о расширении доступа к кредитным ресурсам жителей отдаленных и высокогорных сел. На местах есть острая потребность в дешевых и «длинных» деньгах», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

аппарата правительства КР
Фото аппарата правительства КР

Премьер-министр подчеркнул, что эффективное функционирование банковской системы становится катализатором общего развития национальной экономики. С учетом того что сегодня вопросу развития регионов уделяется особое внимание, необходимо всячески помогать и поощрять проекты, направленные на закрепление специализации регионов, усиление их конкурентных преимуществ, увеличение рабочих мест в регионах.

Мухаммедкалый Абылгазиев указал, что одной из главных задач правительства является увеличение объемов доступных кредитов для жителей в сельской местности.

«Коммерческие банки с государственной долей участия являются двигателями распространения государственных услуг. Поэтому необходимо проработать возможность реализации проектов по внедрению таких банковских инструментов, как мобильный банкинг, который приобрел широкую популярность в больших городах наряду с традиционным банковскими сервисами в виде платных терминалов. Для внедрения прогрессивных банковских сервисов в селах необходима широкомасштабная разъяснительная кампания среди местного населения», — отметил глава правительства.
Ссылка:
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Ввести призыв на муниципальную службу предложили в Кыргызстане
Форум МСУ: В Кыргызстане государство заканчивается на уровне райцентра
Развитие регионов. В Кыргызстане более 80 процентов айыл окмоту дотационные
В стране появятся точки роста. Как развивать регионы, решают в Бишкеке
Год развития регионов. В селе Таш-Добо нет питьевой воды
Женщина в слезах просит депутатов помочь ей добиться справедливости
Об утверждении порядка ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами
Алтынай Омурбекова предложила, как привлекать в регионы туристов и инвестиции
Сооронбай Жээнбеков встретится с жителями Иссык-Кульской области
Как живет окраина города Ош. Ни воды, ни дорог, ни документов
Популярные новости
Альтернативная дорога север&nbsp;&mdash; юг. Нас ждет новый скандал? Альтернативная дорога север — юг. Нас ждет новый скандал?
Дорога Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду. Прощай, туризм! Дорога Балыкчи — Корумду. Прощай, туризм!
А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Андрей Бельянинов предлагает сделать рубль валютой ЕАЭС А вы согласны? Андрей Бельянинов предлагает сделать рубль валютой ЕАЭС
Куда делись деньги, собранные народом для погашения госдолга? Знает Минфин Куда делись деньги, собранные народом для погашения госдолга? Знает Минфин
Бизнес
Едины с&nbsp;музыкой. В&nbsp;Бишкеке прошел фестиваль Tengri Music 2018 Едины с музыкой. В Бишкеке прошел фестиваль Tengri Music 2018
Участвуй в&nbsp;конкурсе от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй крутой велосипед Участвуй в конкурсе от MegaCom и выиграй крутой велосипед
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первых в&nbsp;этом году пассажиров из&nbsp;Казахстана Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Казахстана
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; получил новое навигационное оборудование и&nbsp;наземную спецтехнику Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику