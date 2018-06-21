В Кыргызстан контрабандой ввозили рис

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт контрабандного ввоза риса в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При въезде в Ош задержана грузовая автомашина с прицепом марки DAF-XF95/480 с иностранными государственными знаками. При осмотре грузового отсека обнаружено 23,4 тонны риса без сопроводительных документов.

Общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 1 миллион 251 тысячу сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 204 (контрабанда) УК КР. Ведется следствие.