С начала года от возврата бюджетных ссуд в бюджет поступило 1,2 миллиарда сомов

За пять месяцев обеспечен возврат долгов по бюджетным ссудам и иностранным кредитам на 1 миллиард 280,93 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

По его данным, в счет уплаты основного долга перечислили 881,19 миллиона, процентов и штрафов — 399,74 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом возврат долгов увеличился на 49,8 процента.

В Национальный банк за январь-май вернули 22,83 миллиона сомов заемных средств.

По прогнозу, от возврата задолженностей хозяйствующих субъектов республики по бюджетным ссудам и иностранным кредитам в 2018 году в бюджет поступит 3 миллиарда 190,84 миллиона сомов.