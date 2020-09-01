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Экономика

Цифра дня. 2,3 миллиарда сомов бюджетных кредитов возвращено за семь месяцев

За январь-июль 2020-го возвращено 2 миллиарда 322,8 миллиона сомов бюджетных кредитов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что заемщики вернули 1 миллиард 736,4 миллиона сомов основного долга и 586,4 миллиона — процентов и штрафов. План перевыполнен на 33 процента. А вот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возврат задолженности уменьшился на 867 миллионов сомов.

«Снижение показателей по возврату бюджетных кредитов обусловлено финансовыми трудностями, с которыми столкнулись предприниматели во время пандемии в стране», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163640/
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