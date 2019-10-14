С начала года хозсубъекты вернули более 4 миллиардов сомов долгов по кредитам

Хозяйствующими субъектами республики за январь — сентябрь 2019 года возвращено 4 миллиарда 23,01 миллиона сомов задолженностей по бюджетным кредитам. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 66,9 процента. При этом в бюджет оплачено 2 миллиарда 609,56 миллиона сомов основного долга и 1 миллиард 413,8 миллиона сомов процентов и штрафов.

Прогноз поступления от возврата задолженностей хозяйствующих субъектов республики по бюджетным кредитам на 2019 год составляет 3 миллиарда 496,76 миллиона сомов. В том числе основной долг — 2 миллиарда 547,44 миллиона сомов, проценты и штрафы — 949,32 миллиона сомов. План перевыполнен на 27,9 процента.