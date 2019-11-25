С начала года в бюджет возвращено 4,3 миллиарда ссуд и кредитов

За январь — октябрь 2019 года возвращены задолженности по бюджетным кредитам на 4 миллиарда 319,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 66,5 процента. Возвращено 2 миллиарда 860,1 миллиона сомов основного долга и 1 миллиард 459,8 миллиона сомов процентов и штрафов. В том числе погашены 3 миллиарда 765,2 миллиона сомов иностранных кредитов и 554,7 миллиона сомов бюджетных ссуд. Кроме того, на накопительные счета Минфина в Национальном банке за январь — октябрь 2019 года возвращено заемных средств на 713,55 миллиона сомов.

При этом прогноз поступления от возврата задолженностей хозяйствующих субъектов республики по бюджетным кредитам на 2019 год составляет 4 миллиарда 246,76 миллиона сомов. В том числе основной долг – 2 миллиарда 660,74 миллиона сомов, проценты и штрафы – 1 миллиард 586,02 миллиона сомов. На сегодня план перевыполнен на 73,14 миллиона сомов, или 1,7 процента.