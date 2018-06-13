Итоги мая. Золото тянет экономику Кыргызстана на дно

В 2018 году показатели добычи золота ниже, чем в прошлом. И это уже сказалось на ситуации в экономике. Из-за падения объемов добычи металла замедлился рост ВВП. Но для граждан Кыргызстана есть и хорошая новость: цены в стране практически не растут, а по некоторым показателям даже падают.

Странности ВВП

За пять месяцев ВВП Кыргызстана составил 170 миллиардов 754,8 миллиона сомов. По сравнению с 2017-м показатель вырос всего на 0,7 процента.

Стоит отметить, что самые высокие показатели роста экономики Кыргызстана зафиксировали по итогам февраля, когда рост ВВП составил 2,7 процента.

Основная доля в структуре внутреннего валового продукта — 47 процентов — пришлась на услуги. Промышленность занимает 22 процента, сельское хозяйство — чуть более 7, строительство — более 6 процентов.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор, которое является основным производителем золота в Кыргызстане, рост ВВП по сравнению с 2017 годом составил 2,5 процента.

Когда горнорудка в тягость

С начала года объем промышленной продукции в Кыргызстане составил 90 миллиардов 805,4 миллиона сомов. Это на 3,3 процента меньше показателя января-мая 2017 года. В Нацстаткоме отметили, что падение объемов производства связано с сокращением добычи металлических руд, производства транспортных средств, машин и оборудования, основных металлов.

Объем промышленной продукции без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор составил 57 миллиардов 684,7 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом он вырос на 7,1 процента.

Стоит отметить, что в 2017-м Кыргызстан по росту промышленного производства стал лучшим в ЕАЭС. Но достигли этого в основном за счет значительного увеличения добычи полезных ископаемых. В 2018 году эта сфера, наоборот, стала тормозом для развития промышленности.

Уверенные и стабильные темпы роста демонстрируют текстильное производство (рост в 1,7 раза), выпуск резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (рост — 30,4 процента), нефтепродуктов (рост — 38,3 процента) и производство одежды (рост — 29,5 процента).

Цены замерли в ожидании

С начала года рост цен и тарифов в республике составил всего 0,1 процента. При этом в мае цены снизились на 0,5 процента.

За пять месяцев максимальный прирост потребительских цен и тарифов отметили в Нарынской области (2,4 процента). А в Баткенской области и Оше они снизились (на 2,7 и 0,2 процента).

По итогам мая средняя зарплата в Кыргызстане составила 15 тысяч 320 сомов, что на 7,3 процента больше показателя 2017-го. Больше всего зарплата поднялась в сфере информации и связи — на 22,2 процента, прочей обслуживающей деятельности — на 21,6, строительстве — на 18,6 процента.

На 2018 год минимальная заработная плата в Кыргызстане установлена в 1 тысячу 662 сома.

«Несмотря на то что в первом квартале повысили акцизы на табачные изделия и тарифы на услуги связи, слабая ценовая конъюнктура на мировых и региональных рынках продовольствия удерживала годовую инфляцию ниже целевого коридора. Отсутствие внешних шоков и стабильный курс национальной валюты создают предпосылки для сохранения слабого инфляционного фона в первые месяцы второго квартала», — объяснили ситуацию эксперты Евразийского банка развития.