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Экономика

В 2017 году потери бюджета и резервов Кыргызстана составили 9,5 миллиарда сомов

В 2017 году потери бюджета и резервов в Кыргызстане составили 9 миллиардов 471 миллион 800 тысяч сомов. Об этом в ходе отчета за прошедший год на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил председатель Счетной палаты Улукбек Марипов.

По его данным, за прошлый год выявлено финансовых нарушений на 2 миллиарда 153 миллиона 700 тысяч сомов, потери бюджета и резервов составили 9 миллиардов 471 миллион 800 тысяч сомов, нерационально использованные средства — 351 миллион сомов.

«К началу 2018 года от общей суммы ущерба возмещено 2 миллиарда 11 миллионов 900 тысяч сомов, что составляет 80 процентов», — отметил Улукбек Марипов.

В 2017 году Счетная палата в правоохранительные органы направила 51 материал на 593 миллиона 800 тысяч сомов.
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