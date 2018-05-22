Переговоры и принимаемые решения по «Кумтору» должны быть прозрачными

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с исполнительным директором компании Centerra Gold Inc. Скотом Перри. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Стороны обсудили вопросы, связанные со стратегическим соглашением, подписанным 11 сентября 2017 года.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что правительство осознает значимую роль «Кумтора» в экономике страны.

«Этот проект привлекает общественное внимание, и все переговоры сторон и принимаемые решения должны быть прозрачными и в интересах общественности. Мы приветствуем те шаги, которые сделаны руководством компании по формированию прозрачной системы управления проектом и расширению рамок финансирования природоохранных мероприятий. Вместе с тем необходимо достичь определенного прогресса по вопросам охраны окружающей среды и социального партнерства», — пояснил премьер-министр.

Скот Перри отметил, что приложит все усилия для сближения позиции Кыргызстана и совета директоров Centerra Gold Inc.