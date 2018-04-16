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Экономика

Проект по внедрению ККМ-онлайн приостановят

Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение поправки в положение о мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн. От третьего и четвертого этапа внедрения ККМ-онлайн решили отказаться.

В справке-обосновании к законопроекту отмечается, что он разработан для «недопущения недовольства со стороны субъектов предпринимательства». Кроме того, Минэкономики собирается совершенствовать применение контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур.

Проектом предусматривается, что третьего и четвертого этапа внедрения не будет. Это значит, что ККМ-онлайн не нужно ставить в точках общественного питания, платежных терминалах, при реализации товаров в торговых точках площадью от 100 до 200 квадратных метров и тем, кто работает по патенту.

Общественное обсуждение проекта постановления правительства продлится до середины мая.
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