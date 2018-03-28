Инвентаризацию активов энергоотрасли планируют завершить к октябрю

В Кыргызстане началась полная инвентаризация активов энергоотрасли. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

По его словам, обучение для ее проведения прошли более 120 сотрудников. «Пробная инвентаризация осуществлена на двух предприятиях. После пробного тестирования начнется инвентаризация всего энергосектора. К октябрю должны завершить», — сказал Ренат Тулебердиев.

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Депутат Умбеталы Кыдыралиев отметил, что государство не может эффективно управлять своим имуществом. «Для эффективности необходимо завершить инвентаризацию. Иначе как вы будете принимать решения?» — заметил он.

«По основному фонду работы завершены, система работает, переходим к другим этапам. Время для работы продлено», — добавил глава ФУГИ.

На заседании обсуждают законопроект «О доверительном управлении государственным имуществом».