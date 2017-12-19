В Кыргызстане посчитали все государственное имущество. О проведенной инвентаризации сегодня на пресс-конференции рассказал глава Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, в Кыргызстане 65 госорганов и 1 тысяча 862 подведомственных им структурных подразделения. По предварительным данным, в межведомственную автоматизированную систему внесено более 1 миллиона объектов.

«Из-за отсутствия централизованного учета правительство не располагало достоверными сведениями о стоимости и объемах государственной собственности. Данные статистики, юстиции, ГРС являются разрозненными и не могут дать реальную картину о состоянии имущественных активов страны», — сказал глава ФУГИ.

Теперь появилась возможность открыто вести учет государственного имущества, иметь достоверную информацию о стоимости объектов, считает он.