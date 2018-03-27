ГНС признала. Товары в Кыргызстан могут завозить без документов

Председатель Государственной налоговой службы Октябрь Абдыкаимов признал, что товары могут попадать в Кыргызстан без оформления документов и уплаты положенных налогов. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

По его словам, в 2017 году от уплаты налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые из стран ЕАЭС, в бюджет поступило 18,1 миллиарда сомов. Показатель вырос на четверть по сравнению с 2016-м.

«Мы приняли ряд мер, чтобы увеличить сбор НДС. В том числе ввели сопроводительные накладные, установили минимальный уровень цен на ряд товаров. За два месяца 2018 года собрали 2 миллиарда 761 миллион сомов НДС. Рост составил 22 процента. Но есть и проблемы. В частности, факты, что груз может пройти границу без документов, или его оформляют уже после прохождения границы», — признался Октябрь Абдыкаимов.