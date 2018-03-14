Таджикистан получит газ от Узбекистана по цене вдвое ниже рыночной

В 2018 году Узбекистан поставит в Таджикистан 126 миллионов кубометров природного газа на $15,1 миллиона. Договор подписан между ОАО «Таджиктрансгаз» и АО «Узтрансгаз», сообщила Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве РТ.

Он отметил, что Узбекистан будет продавать Таджикистану «голубое топливо» по $120 долларов за тысячу кубометров. Это ниже мировой цены более чем в два раза. Сегодня тысяча кубометров газа продается на международной бирже в среднем по $277.

Узбекистан увеличит поставки в Таджикистан при возникновении дополнительных потребностей в газе.

Поставки природного газа в РТ прекратились в 2012 году — в период обострения отношений между двумя государствами. Таджикские власти неоднократно пытались договориться с официальным Ташкентом, но безрезультатно. Узбекистан мотивировал прекращение поставок «нехваткой ресурсов» и необходимостью выполнить обязательства перед основным покупателем природного газа — Китаем.

В свою очередь Таджикистан в конце марта—начале апреля приступит к поставкам электроэнергии в Узбекистан. Объем экспорта электроэнергии составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год.