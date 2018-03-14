20:12
USD 68.18
EUR 84.09
RUB 1.20
Экономика

Таджикистан получит газ от Узбекистана по цене вдвое ниже рыночной

В 2018 году Узбекистан поставит в Таджикистан 126 миллионов кубометров природного газа на $15,1 миллиона. Договор подписан между ОАО «Таджиктрансгаз» и АО «Узтрансгаз», сообщила Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве РТ.

Он отметил, что Узбекистан будет продавать Таджикистану «голубое топливо» по $120 долларов за тысячу кубометров. Это ниже мировой цены более чем в два раза. Сегодня тысяча кубометров газа продается на международной бирже в среднем по $277.

Узбекистан увеличит поставки в Таджикистан при возникновении дополнительных потребностей в газе.

Поставки природного газа в РТ прекратились в 2012 году — в период обострения отношений между двумя государствами. Таджикские власти неоднократно пытались договориться с официальным Ташкентом, но безрезультатно. Узбекистан мотивировал прекращение поставок «нехваткой ресурсов» и необходимостью выполнить обязательства перед основным покупателем природного газа — Китаем.

В свою очередь Таджикистан в конце марта—начале апреля приступит к поставкам электроэнергии в Узбекистан. Объем экспорта электроэнергии составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год.
Ссылка:
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
В марте кыргызстанцы за кубометр природного газа будут платить 14,29 сома
В Узбекистане легализуют криптовалюту
Цена на экспорт электроэнергии в Узбекистан в марте вырастет
Кыргызстан просит Узбекистан увеличить предельную норму ввоза товаров
Кыргызстан и Узбекистан согласовали единый бланк для перевозок в Китай
Кыргызстан хочет поставлять в Узбекистан сельхозпродукцию, а закупать удобрения
Узбекистан хочет в ВТО? Кыргызстан готов помочь
Кыргызским бизнесменам трудно торговать с Узбекистаном
В Кыргызстане растут цены на ГСМ
Переговоры о железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан продолжаются
Популярные новости
Китай настаивает на&nbsp;варианте короткой железной дороги через Кыргызстан Китай настаивает на варианте короткой железной дороги через Кыргызстан
Долг Кыргызстана Китаю достиг $1&nbsp;миллиарда 711,48 миллиона Долг Кыргызстана Китаю достиг $1 миллиарда 711,48 миллиона
ТВЕА определилась со&nbsp;стоимостью химцеха для нового блока ТЭЦ Бишкека ТВЕА определилась со стоимостью химцеха для нового блока ТЭЦ Бишкека
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 марта
Бизнес
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров