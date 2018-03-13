15:47
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Экономика

Дорогу Маданият — Джалал-Абад наконец отремонтируют

На рассмотрение Жогорку Кенеша вынесен проект дополнительного соглашения о предоставлении инвестиционного кредита на реконструкцию участка дороги Маданият — Джалал-Абад. Соглашение подписали еще в 2014 году, но только сейчас собираются реализовать.

На заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бактыбек Сыдыков возмутился тем, что реализацию проекта затягивают. На кредит Антикризисного фонда ЕврАзЭС, которым управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), размером $60 миллионов планируется реконструировать участок дороги длиной 67 километров. Планировалось, что реализацию проекта завершат в 2016 году.

По словам министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова, работы по проекту фактически начались с июня 2017 года. При этом при выборе консультанта банк 70 дней рассматривал вопрос, еще 20 дней понадобилось на то, чтобы выбрать подрячика. Кроме того, было много комментариев банка относительно документов, которые представил Минтранс.

«Банк не мог найти закупщика, так как впервые выбирал. Он не мог определиться, провести закупки по правилам Азиатского банка развития или Всемирного банка», — отметил Жамшитбек Калилов.

Депутаты обратили внимание на то, что в соглашении указан пункт: за несвоевременное выполнение плана работ предусмотрены штрафные санкции в размере 0,5 процента от суммы. Заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков объяснил, что эти штрафы не касаются вопроса затягивания сроков реализации проекта.

«Как только поправки в соглашение будут ратифицированы, правительство создаст план работ с указанием конкретных сроков и сумм. Именно в случае невыполнения этого плана и предусмотрен штраф в 0,5 процента от суммы конкретных работ. На всю сумму в $60 миллионов это не распространяется», — подчеркнул Мирлан Байгончоков.

По итогам рассмотрения депутаты поддержали ратификацию дополнительного соглашения и отправили его на голосование палаты.
Ссылка:
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
Китай настаивает на варианте короткой железной дороги через Кыргызстан
Только через 4 месяца Минфин начал отбирать банки для льготных кредитов на ХАССП
К концу 2018 года цены в Кыргызстане вырастут на 4,7 процента
Евразийский банк развития даст кредит фонду развития для инвестпроектов
Строительство Верхненарынского каскада ГЭС заинтересовало IFC
Строить школы и детсады могут частники. Нужна поддержка государства
Сборы на постах весогабаритного контроля «Сосновка» и «Кемин» выросли в 2,5 раза
Подписан контракт на вторую фазу модернизации Токтогульской ГЭС
Министерство финансов профинансирует достройку социальных объектов
Концентрат руды с месторождения Алтынкен больше не возят в Китай
Популярные новости
Долг Кыргызстана Китаю достиг $1&nbsp;миллиарда 711,48 миллиона Долг Кыргызстана Китаю достиг $1 миллиарда 711,48 миллиона
Китай настаивает на&nbsp;варианте короткой железной дороги через Кыргызстан Китай настаивает на варианте короткой железной дороги через Кыргызстан
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 марта
ТВЕА определилась со&nbsp;стоимостью химцеха для нового блока ТЭЦ Бишкека ТВЕА определилась со стоимостью химцеха для нового блока ТЭЦ Бишкека
Бизнес
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров
Каждый кыргызстанец может стать участником акции &laquo;Бакай Банка&raquo; &laquo;Год подарков&raquo; Каждый кыргызстанец может стать участником акции «Бакай Банка» «Год подарков»
MegaCom расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети&nbsp;4G MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G
От&nbsp;подарка не&nbsp;убежишь! От подарка не убежишь!