На рассмотрение Жогорку Кенеша вынесен проект дополнительного соглашения о предоставлении инвестиционного кредита на реконструкцию участка дороги Маданият — Джалал-Абад. Соглашение подписали еще в 2014 году, но только сейчас собираются реализовать.

На заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бактыбек Сыдыков возмутился тем, что реализацию проекта затягивают. На кредит Антикризисного фонда ЕврАзЭС, которым управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), размером $60 миллионов планируется реконструировать участок дороги длиной 67 километров . Планировалось, что реализацию проекта завершат в 2016 году.

По словам министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова, работы по проекту фактически начались с июня 2017 года. При этом при выборе консультанта банк 70 дней рассматривал вопрос, еще 20 дней понадобилось на то, чтобы выбрать подрячика. Кроме того, было много комментариев банка относительно документов, которые представил Минтранс.

«Банк не мог найти закупщика, так как впервые выбирал. Он не мог определиться, провести закупки по правилам Азиатского банка развития или Всемирного банка», — отметил Жамшитбек Калилов.

Депутаты обратили внимание на то, что в соглашении указан пункт: за несвоевременное выполнение плана работ предусмотрены штрафные санкции в размере 0,5 процента от суммы. Заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков объяснил, что эти штрафы не касаются вопроса затягивания сроков реализации проекта.

«Как только поправки в соглашение будут ратифицированы, правительство создаст план работ с указанием конкретных сроков и сумм. Именно в случае невыполнения этого плана и предусмотрен штраф в 0,5 процента от суммы конкретных работ. На всю сумму в $60 миллионов это не распространяется», — подчеркнул Мирлан Байгончоков.

По итогам рассмотрения депутаты поддержали ратификацию дополнительного соглашения и отправили его на голосование палаты.