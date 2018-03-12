В школьную программу внедрят курс финансовой грамотности

Национальный банк с Министерством образования и науки планируют в ближайшее время внедрить в школах курс по повышению финансовой грамотности. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, сегодня уровень финансовой грамотности населения повышается. Об этом говорит то, что увеличиваются депозиты банков, появляются новые финансовые продукты и решения. В рамках же программы по повышению финансовой грамотности, которая принята в 2016 году, есть краткосрочные и долгосрочные мероприятия.

«Среди краткосрочных можно отметить ежегодную Всемирную неделю денег, которая полезна всем слоям населения. Что касается долгосрочных мер, то сейчас мы работаем над внедрением в школах курса по повышению финграмотности. Разрабатываем методологию, изучаем, какие предметы надо вводить, сколько часов», — рассказал глава Нацбанка.

«Нацбанк совместно с немецким фондом обучает учителей, которые будут преподавать предмет. Разрабатываем курс по повышению уровня финансовой грамотности для взрослых, потому что у нас нужно обучать не только молодежь, но и взрослых. Есть вещи, которым надо учиться. Например, человек должен понимать, что не нужно ставить дом в залог, если получатель кредита не он. Или нельзя вести совместный бизнес без оформления документов, полагаясь на устные договоренности», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.