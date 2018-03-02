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Экономика

В ЕЭАС старые ГОСТы по сжиженному газу заменят на новые стандарты

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила программу по разработке межгосударственных стандартов, содержащих правила отбора образцов, необходимых для исполнения техрегламента ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива». Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, до 2021 года разработают четыре межгосударственных стандарта. Они заменят шесть ГОСТов, отдельные из которых действуют более сорока лет. Ответственным разработчиком определена Россия. Казахстан подготовит три межгосударственных стандарта на основе региональных стандартов ASTM и два межгосударственных стандарта на базе своих национальных стандартов (СТ РК).

«Предусматривается включение в межгосударственные стандарты требований к физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженных углеводородных газов. Методы определения содержания в них примесей приведут в соответствие с современными реалиями», — прокомментировали в ЕЭК.
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