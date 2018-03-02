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Экономика

Инвесторы Макмала просят МВД и ГКНБ уладить конфликт с местным населением

Руководство «Джи Эл Макмал Девелопинг» обратилось в Министерство внутренних дел, Генпрокуратуру и ГКНБ с просьбой уладить конфликт с местным населением и прекратить митинги против работы компании. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Накануне вечером, около сотни жители села Казарман Тогуз-Тороусского района ворвались на территорию «Джи Эл Макмал Девелопинг». Они разрушили ограждение, начали ломать имущество и оборудование. Собравшиеся требовали полностью остановить работы.

«Подобные действия опасны для сотрудников компании. Просим возбудить уголовное дело, устранить незаконные действия и принять меры во избежание серьезных последствий», — говорится в обращении компании.

«Кыргызалтын» заключил договор с ОсОО «Куранды девелопинг» об аренде земельного участка на территории «Макмалзолото». На нем планируется строительство абсолютно нового производственного объекта по переработке золотосодержащего сырья со всей республики. Компания «Куранды девелопинг» и китайский бизнесмен Ян Вэйхун основали компанию «Джи Эл Макмал девелопинг». Однако жители выступают против, считая, что ЗИФ нанесет вред экологии.
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