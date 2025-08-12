19:47
Общество

Спустя 20 лет аэропорт «Казарман» в Джалал-Абадской области возобновил работу

Региональный аэропорт «Казарман» в Джалал-Абадской области вновь готов принимать рейсы после завершения модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

12 августа авиакомпания Asman Airlines совершила первый рейс в обновленный аэропорт. Планируется, что в начале сентября авиакомпания запустит регулярные рейсы.

Отмечается, что была обновлена инфраструктура — ремонт взлетно-посадочной полосы длиной 1 тысяча 840 метров, рулежных дорожек, стоянок и здания аэровокзала.

Аэропорт расположен на северо-восточной окраине поселка Казарман в горной местности Джалал-Абадской области. Он рассчитан на прием воздушных судов массой до 22 тонн и работает в светлое время суток.

История аэропорта началась в 1940-х годах, современное здание и полоса были построены в 1985-м. В разные годы из этого аэропорта выполнялись рейсы в Бишкек, Ош и Джалал-Абад. После длительного перерыва, продолжавшегося более 20 лет, аэропорт вновь начал работать.
