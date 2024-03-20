В Казармане капитально отремонтировали здание департамента регистрации населения

В Казармане Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области открылось обновленное здание департамента регистрации населения. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

По данным ведомства, в здании провели капитальный ремонт и создали комфортные условия, отвечающие всем требованиям (комната матери и ребенка, зал для торжественных церемоний бракосочетания и прочее). Общая площадь здания 185 квадратных метров.

Также закуплена мебель, компьютерное оборудование и другая материально-техническая база.

В Тогуз-Тороуском районе проживает около 30 тысяч человек, 5 сотрудников межрегионального отдела обслуживают порядка 120 граждан в день.

Отмечается, что межрегиональный отдел предоставляет все государственные услуги в сфере паспортизации, загса и регистрации населения. Отдел находится по адресу: город Казарман, улица Жээналиева, 31.