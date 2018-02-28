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Экономика

В Кыргызстане государство прекратило регулировать цены на уголь

Срок временного государственного регулирования цен на уголь в Кыргызстане истек. Об этом сообщили в Госагентстве антимонопольного регулирования.

Для сдерживания роста цен на уголь, удовлетворения потребностей социально уязвимых граждан и своевременного обеспечения углем населения в осенне-зимний период в ноябре 2017 года ввели госрегулирование цен на уголь сроком на 90 дней. В ходе мониторинга установлено, что за последние три месяца дефицита угля в республике не было. 

Наблюдалось превышение цен субъектами, реализующими уголь в мешках. Данные точки в основном работают незаконно. В большинстве из них отсутствовали весы и ценники на уголь.

Госагентство антимонопольного регулирования
Государственная налоговая служба проводила рейды по торговым точкам. Проверили 454 предпринимателя. У 12 нашли нарушения. Они торговали в неустановлененых местах. Их оштрафовали на 6,4 тысячи сомов. У 65 субъектов предпринимательства выявлены нарушения налогового законодательства, их оштрафовали на 133 тысячи сомов.

«За время государственного регулирования цен на уголь, всего по Кыргызстану провели 302 проверки, которые выявили 178 нарушений. Всего выдано 97 предписаний об устранении нарушений и выписано штрафов на 205,6 тысячи сомов», — заключили в Госагентстве.
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