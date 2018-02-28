В Кыргызстане государство прекратило регулировать цены на уголь

Срок временного государственного регулирования цен на уголь в Кыргызстане истек. Об этом сообщили в Госагентстве антимонопольного регулирования.
Для сдерживания роста цен на уголь, удовлетворения потребностей социально уязвимых граждан и своевременного обеспечения углем населения в осенне-зимний период в ноябре 2017 года ввели госрегулирование цен на уголь сроком на 90 дней. В ходе мониторинга установлено, что за последние три месяца дефицита угля в республике не было.
Государственная налоговая служба проводила рейды по торговым точкам. Проверили 454 предпринимателя. У 12 нашли нарушения. Они торговали в неустановлененых местах. Их оштрафовали на 6,4 тысячи сомов. У 65 субъектов предпринимательства выявлены нарушения налогового законодательства, их оштрафовали на 133 тысячи сомов.
Наблюдалось превышение цен субъектами, реализующими уголь в мешках. Данные точки в основном работают незаконно. В большинстве из них отсутствовали весы и ценники на уголь.Госагентство антимонопольного регулирования
«За время государственного регулирования цен на уголь, всего по Кыргызстану провели 302 проверки, которые выявили 178 нарушений. Всего выдано 97 предписаний об устранении нарушений и выписано штрафов на 205,6 тысячи сомов», — заключили в Госагентстве.