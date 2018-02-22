В 2018 году в Кыргызстане снова подсчитают размер теневой экономики

В 2018 году планируется провести детальный анализ уровня теневой экономики Кыргызстана с привлечением международной консалтинговой компании. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр экономики Артем Новиков.

По его словам, данные Нацстаткома говорят о том, что в тени находится 23,3 процента кыргызской экономики. Однако подсчеты экспертов дают цифру значительно больше — 38 процентов. Минэкономики предстоит определить реальный уровень теневой экономики и принять меры для ее уменьшения.

«Мы уже принимаем меры по снижению ее уровня. В парламенте на утверждении законы по фискализации налоговых процедур и о лицензиях и разрешениях. Речь о переводе многих процедур в электронный формат. Кроме того, сегодня 23 вида государственных услуг предоставляются ГРС в электронном виде. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей и обеспечит максимальную прозрачность экономики», — подчеркнул Артем Новиков.