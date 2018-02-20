Мобильные кошельки помогают в решении ежедневных вопросов

Наступивший 2018 год объявлен в Кыргызстане годом регионов. Сейчас одной из проблем их развития является практически полное отсутствие банковской инфраструктуры. Однако у данной проблемы есть простое решение — развитие безналичных платежей. Как вы думаете, тяжело ли это делать сразу во всех регионах и даже самых отдаленных селах? Оказывается, это абсолютно легко! Уже сейчас с запуском мобильных кошельков сотовых операторов можно перевести деньги сыну из села Каарман в Бишкек, заплатить прямо из дома за все коммунальные услуги в Оше или расплатиться с таксистом электронными деньгами в Канте.

Рассказываем со слов простых кыргызстанцев, как безналичные платежи шагают по стране.

Молодой специалист Асанали уулу Азат живет и работает в Оше. Со своего мобильного кошелька он уже оплачивает все коммунальные услуги. В южной столице сейчас безналичным способом можно заплатить за свет, отопление, газ, воду и вывоз мусора.

«Мобильным кошельком я начал пользоваться где-то с середины ноября. Тогда как раз начали приходить квитанции за коммуналку. Я решил закинуть на баланс 1000 сомов, чтобы потом перевести на кошелек и заплатить по этим квитанциям. Сам удивился, но со своего телефона, сидя дома, мне удалось заплатить за все. Такие платежи принимают «Ошэлектро», «Ошгорводоканал», ТЭЦ, «Ошгаз», «Ош-Тазалык», — говорит житель Оша.

Как признался Азат, к хорошему он привык быстро: «Уже три месяца я не платил за коммуналку на почте или через терминал. Эта проблема вообще отпала сама собой. Не нужно никуда специально идти, собирать деньги. И квитанции я стал быстрее оплачивать. Просто пополняю баланс побольше в ближайшем магазине — и все».

«Теперь наличные мне нужны только на дорогу и на обед. И так еще держу немного в кошельке, на случай если куда-то еще надо будет платить. Наверное, если бы за обед и дорогу можно было платить картой, то мы бы давно забыли о наличных деньгах. Но такое еще у нас не развито. Появились мобильные кошельки, и уже началось движение. Наверное, так мы и придем к безналичным платежам. Будет как в Европе», — надеется Азат.

Базар Акаров живет в селе Каарман Кара-Суйского района. До того как он начал пользоваться мобильным кошельком, была проблема с переводом денег сыну, который учится в Бишкеке. В селе никогда не существовало отделений банков. И когда они появятся, и появятся ли вообще, неизвестно. Но помогать сыну надо. Тогда и нашлось решение: скачали приложение мобильного кошелька, пополнять его можно прямо в селе и без проблем переводить деньги. В Бишкеке снять деньги в отделении банка или офисе сотового оператора тоже просто.

Таксист из Канта Сейтек Мамыров пользуется электронным кошельком давно. Сначала кошелек нужен был для того, чтобы перечислять деньги дочери. Она давно вышла замуж, но они с женой всегда ей по возможности помогают.

«Из-за того, что ты целый день в разъездах, становится неудобно постоянно искать именно терминал, чтобы пополнить кошелек себе или дочери. Поэтому, как только появились мобильные кошельки, я скачал приложение и начал пользоваться им. У них все то же самое, только пополнить можно в любом месте», — делится он.

А с недавних пор мобильный кошелек стал для Сейтека еще и рабочим инструментом: «Часто не хватает мелочи, чтобы дать сдачу. Тогда я предлагаю 20-30 сомов (или столько там не хватает) тут же на месте перевести на кошелек. Клиенты никогда не против этого. А уже было случаев пять, когда, наоборот, мне деньги переводили. У многих, оказывается, сейчас мобильные кошельки появились. Так удобно стало: не нужно искать, где разменять деньги. Тут же рассчитались, и все остались довольны«.

Баяман Тынаев из Узгена начал пользоваться мобильным кошельком, о котором ему рассказала девушка, перед Новым годом: «Поначалу я даже не знал, что с ним делать. Как-то был в магазине — нужно было закинуть себе единицы на телефон. Сразу положил побольше, чтобы пополнить баланс еще и девушке. Потом был случай: позвонил брат и попросил закинуть ему деньги на телефон. Он водитель, находился в дороге, но нужно было кому-то срочно позвонить. У меня были деньги на балансе, и я перекинул ему. Сейчас пополняю балансы папе и маме».

«О мобильных кошельках теперь знают все соседи. Разные случаи бывают, они тоже оценили, что это удобное приложение», — рассказывает Баяман.

Жылдыз Ниязова держит небольшой магазин в Нарыне, сама пополняет балансы телефонов. Мобильный кошелек завела, чтобы платить за Интернет и воду. По ее словам, главное преимущество в том, что с кошелька можно оплатить любую сумму — не надо специально собирать деньги разного номинала, а потом еще идти до ближайшего терминала или банка, чтобы там оплачивать за все.

Она также ценит то, что в приложении сохраняется вся история платежей и все счета всегда можно проверить: «Мне важно, чтобы был учет. Квитанцию можно потерять, а тут так не получится. Плюс еще за каждую операцию нужно было комиссию оплатить. Тут один раз пополнил баланс, перевел на кошелек — и платишь без комиссии».

Все эти истории о реально работающих безналичных платежах стали возможны благодаря запуску мобильных кошельков. За счет уже выстроенной огромной сети пополнения балансов, доступ к электронным деньгам теперь имеет каждый кыргызстанец. Дальше вопрос строит расширения доступа к самым разным платежам — от уплаты налогов до инвестирования в будущее.