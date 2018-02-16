Совсем недавно, чуть более трех месяцев назад, жизнь практически каждого кыргызстанца кардинальным образом изменилась — стали доступны современные удобные и, главное, доступные цифровые финансовые услуги. Те самые, о которых много говорили, в том числе в контексте государственной программы развития страны «Таза коом», но мало кто мог это реально реализовать. А доступность появилась с запуском сотовыми операторами страны электронных кошельков.

Мобильные кошельки можно пополнить в самых отдаленных местах страны и платить за множество услуг. Всего за три месяца число пользователей достигло больше 100 тысяч, и их с каждым днем становится все больше и больше.

За такой короткий промежуток времени сотовые операторы страны на деле и, может быть, даже самым случайным образом показали, что именно они могут помочь правительству в реализации самых грандиозных и стратегических задач по развитию государства.

На самом деле это не удивительно. Сектор связи показывает самые высокие темпы роста среди отраслей экономики Кыргызстана. Сотовые компании выступают локомотивом этого движения. Так, по итогам 2017 года вклад сектора связи в ВВП страны составил 17 миллиардов сомов. К примеру, отрасли финансового посредничества (банки) и страхования, вместе взятые, не дотянули до 2,3 миллиарда сомов — это в 7 раз меньше, чем у связистов.

Сотовые операторы также в самом верху списка крупнейших налогоплательщиков, которые пополняют государственную казну и обеспечивают выплаты пенсий, а также зарплат медикам и учителям.

Но важно помнить, что за этими большими цифрами о ВВП стоит абсолютно каждый кыргызстанец. Далеко не все в нашей стране пользуются банковскими услугами (из-за неразвитой сети финорганизаций) или страховыми продуктами, потому что этот рынок тоже пока еще на стадии развития. Но вот мобильный телефон сегодня есть у каждого: и у детей, и у молодых, и у пожилых.

Операторы предоставляют доступные — и это категорически важно — услуги. Все имеют возможность позвонить в любую точку страны или мира, получить доступ в Интернет, чтобы общаться, получать новые знания и уже сегодня пользоваться финансовыми услугами.

Еще лет десять назад такого не было. Смартфоны за этот период появились у большинства жителей страны.

География покрытия сотовой связью составляет 98 процентов территории. Далеко не каждая страна может похвалиться такими результатами развития сектора связи.

А если учитывать, что это не просто связь, а самые последние технологии передачи данных 4G, то по потенциалу развития Кыргызстан ушел далеко вперед не только от соседей, а еще даже и от немалого количества развитых стран мира.

Сегодня представить жизнь без сотового телефона просто невозможно. Для детей можно скачивать развивающие программы, показывать действительно интересные и познавательные мультики. Большинство молодых людей изучают иностранные языки с телефона, а наши бабушки и дедушки давно освоили WhatsApp, и у них есть реальная возможность чаще общаться с детьми и внуками.

Наше поколение давно забыло, что такое стоять в очереди на почте или в банке, чтобы заплатить за коммунальные услуги. С мобильного кошелька это можно сделать при любой возможности и в любое время суток.

Важно и то, что эти современные технологии и открывающиеся возможности стали доступны не только жителям больших городов, но и маленьких сел.

Развитие охватило все регионы страны. Жизнь кыргызстанцев действительно значительно облегчилась: можно жить в самых отдаленных районах и не быть оторванным от цивилизации, шагать в ногу со временем.

И это не голословные утверждения. Совсем недавно почти 120 тысяч жителей Кыргызстана (60 тысяч из них в письменном виде) высказались за то, чтобы им дали возможность пользоваться мобильными кошельками и пополнять их с баланса телефона. Все потому, что точек пополнения баланса в стране 25 тысяч, а терминалов или филиалов организаций только 2,5 тысячи — в 10 раз меньше.

Главным остается одно — технологии уже вошли в нашу повседневную жизнь. Нужно пользоваться этим, чтобы развивать страну и улучшать жизнь каждого гражданина.