60 тысяч обращений ЗА пополнение кошельков с мобильного счета переданы в НБ КР

Ассоциация операторов связи Кыргызстана и сотовые операторы страны организовали помощь в доставке Национальному банку КР почти 60 тысяч обращений от граждан, которые выступили ЗА пополнение электронных кошельков с мобильного счета. По признанию сотрудников регулятора, такого, чтобы им передали так много «живых» обращений, в истории НБ КР еще не было.

Подписанные заявления от кыргызстанцев - это только часть голосов за доступный и удобный механизм перечисления денег на кошельки. Еще 56 тысяч сторонников высказали свою позицию через СМС-голосование.

Итого на 9 февраля более 116 тысяч жителей страны высказались против каких-либо запретов Нацбанка.

Абсолютное большинство подписей передали из регионов страны. Свое мнение по этому вопросу высказали жители абсолютно всех областей.

Граждане оказались очень активными в этом голосовании, отметил глава Ассоциации операторов связи КР Айбек Куренкеев. По его словам, даже для сотовых операторов получить такое большое количество заявлений было неожиданностью.

Жители страны, особенно в глубинке, понимают, что введение запрета лишило бы их возможности пользоваться современными услугами и платить за услуги легко и быстро.

Дело в том, что пополнить баланс телефона можно в 25 тысячах точек по всей стране. Платежных терминалов в 10 раз меньше – только 2,5 тысячи. «Закинуть» деньги на баланс можно почти в любом маленьком магазине. Банковский терминал придется искать гораздо дольше.

Айбек Куренкеев выразил надежду, что Национальный банк при принятии финального решения по электронным кошелькам не сможет проигнорировать твердую позицию граждан и примет во внимание их мнение.

Кыргызстанцы имели возможность ознакомиться с обращением к НБ КР в центрах обслуживания сотовых операторов и там же подписать его. Ассоциация и компании обеспечили логистику по доставке этих заявлений в офис НБ КР в Бишкеке.

Во всех заявлениях указаны имя, фамилия гражданина и номер его телефона, стоит его подпись. Таким образом, регулятору не составит никакого труда проверить обращения.

Мы очень надеемся, что Национальный банк прислушается к этим заявлениям и придет с сотовыми операторами к компромиссному решению Глава Ассоциации операторов связи КР Айбек Куренкеев

Руководитель ассоциации отметил, что сотовые операторы на самом деле готовы к любым формам регулирования. Кроме запретительных мер, компании готовы рассматривать все формы контроля.