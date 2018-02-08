Свыше 110 тысяч кыргызстанцев хотят пополнять электронные кошельки со смартфона

Свыше 110 тысяч кыргызстанцев призывают Национальный банк КР оставить им возможность пополнять свои электронные кошельки через баланс телефона. Причина очень веская: далеко не везде можно найти терминал, чтобы закинуть деньги на кошелек. А вот пополнить баланс телефона не проблема в любой точке страны.

Свою гражданскую позицию кыргызстанцы выразили через SMS-голосование и свои прямые личные письменные обращения на имя председателя НБ КР.

На 7 февраля голоса отдали ни много ни мало, а целых 126 тысяч(!) граждан. Больше 110 тысяч человек сказали «ДА» мобильным кошелькам. Тех, кто пока осторожен, в разы меньше: цифра не дотягивает и до 15 тысяч.

Кыргызстанцы понимают, что введение запрета ограничило бы их в правах по распоряжению своим имуществом, в данном случае — их деньгами.

Более того, пополнение кошельков с баланса — это самый доступный на сегодняшний день способ развивать безналичные платежи, другого просто нет. Огромное число жителей Кыргызстана не имеют возможности пополнять кошельки с терминала и существенно ограничены в возможностях по электронным платежам.

Предложенный сотовыми операторами механизм по электронным кошелькам очень полезен для экономики страны. Так как это сразу же положительно отразится на цифровизации, налогообложении и многих других отраслях. Представители бизнеса уже подтверждают, что мобильные кошельки прочно вошли в повседневную жизнь граждан. Так, представитель известной сети кинотеатров Дастан Сияев сообщил, что ради удобства клиентов компания в конце 2017 года запустила функцию онлайн-покупки билетов в кино через мобильный кошелек.

«Это очень удобно и мобильно: не надо отстаивать очереди за покупкой билетов на кассе. Также это отличный способ заплатить, если под рукой не оказалось банковской карты или налички. Онлайн-покупки билетов через мобильное приложение посредством мобильного кошелька сразу начали набирать обороты», — сообщил он.

Представитель популярной таксомоторной фирмы Ксения Тимофеева добавила, что службы такси тоже оценили удобство мобильных кошельков. Этот вариант оплаты привлек определенный пласт аудитории, которая, по сути, уже прочно сформировалась. Эти клиенты используют мобильный кошелек, и им удобно платить так за все, включая услуги такси.

«Безусловно, нашим клиентам стало намного удобнее платить. Мы хотим доставлять своим клиентам только удобства, для нас это критично», — сказала Ксения Тимофеева.

Мобильные кошельки разошлись и по регионам. Там их популярность может быть даже больше, чем в Бишкеке. В частности, представитель компании «Кинофорум», управляющей кинотеатром «Семетей» в Оше, Мунарбек Омаров рассказал, что их посетителям было бы удобно иметь дополнительную возможность расплачиваться через мобильный кошелек.

Более того, на оплату через кошелек кинотеатр, со своей стороны, предоставляет клиентам скидку, потому что за безналичные платежи компании сейчас по законодательству имеют льготное налогообложение.

«Это удобно как для нас, так и для клиентов», — заключил представитель компании.