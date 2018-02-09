SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования

SMS-голосование и сбор подписей в защиту позиции операторов сотовой связи по мобильным кошелькам — всего лишь инструмент давления и лоббирования своих интересов.

Вот уже несколько недель идет активная дискуссия, поднятая в рамках общественного обсуждения положения «Об электронных деньгах», согласно которым электронные платежи можно будет осуществлять только через электронные кошельки, а не с баланса телефона, как настойчиво «требуют» операторы сотой связи.

Суть спора — рынок электронных платежей, а точнее, один из способов пополнения мобильных кошельков.

Операторы сотовой связи «наседают» на «удобство» внесения средств именно с баланса мобильного телефона, банки же предлагают то же удобство и при этом гарантию сохранности денег на кошельке.

С позиции государства

Национальный банк КР, защищая интересы государства и населения, как регулятор финансового сектора страны выполняет свою задачу по обеспечению эффективности, безопасности и надежности функционирования платежной системы. В силу появления новых игроков и их продуктов на рынке финансовых услуг им внесены поправки в проект Положения «Об электронных деньгах в КР».

В этом объемном документе есть маленький пункт об одном из способов пополнять электронные кошельки — с баланса телефона. Он никак не связан с запретом мобильных кошельков как таковых.

Мобильные кошельки как были, так и будут существовать. Единственное, что пополнять их можно как с платежного терминала, так и через банковский счет и карточки.

Дело в том, что схема пополнения с баланса телефона во всем мире доказала свою небезопасность. В ней много минусов. Это прекрасная почва для развития мошеннических операций, отмывания денег и, самое главное, она не гарантирует сохранности денежных средств пользователей. Специалисты Национального банка учли этот негативный мировой опыт и поэтому приняли решение о необходимости поправок.

Предыстория вопроса

Операторы сотовой связи с недавних пор стали терять доходы от своих традиционных услуг, и понятно, что они начали поиск новых ниш для повышения своей доходности. Банковский сектор оказался особо привлекательным. Но по утвержденным правилам регулятора страны в этом секторе — Национального банка, — которым следуют все остальные игроки ниши, сотовые операторы работать не захотели. Выходить на чужой рынок решили «со своим уставом».

Дело в том, что под надзором НБКР операторы связи должны будут работать абсолютно прозрачно — в этом случае будут регулироваться не только отдельные их операции, а вся деятельность в целом. По таким законам живут все остальные игроки банковского сектора. Но вот именно это, видимо, телеком-компании и не устраивает...

Коммерческие цели умело завуалированы громкой информационной кампанией под лозунгами: «за удобство клиента», «за развитие и прогресс», «за прозрачную конкуренцию», «за «Таза коом».

Нацбанк, как видно из его инициатив, тоже выступает за развитие, за консенсус и здоровую конкуренцию, за эффективное сотрудничество в интересах потребителя — только при условии соблюдения законодательства и обеспечения страны и ее граждан должной финансовой безопасностью.

SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления на госорганы — «ход пешкой»

Операторы связи запустили SMS-голосование и сбор подписей в поддержку своей позиции. Очевидно, что данная форма опроса и его результаты не имеют под собой правовых оснований и оказывать влияние на принятие решения представителями государства не могут.

Общественные обсуждения проекта поправок в Положение «Об электронных деньгах в КР» не подразумевают опросного метода в принципе. Выбор метода опроса и формулировка вопроса и ответа объективно не может раскрыть суть вопроса обычному потребителю и заведомо вводит их в заблуждение. Визуальное оформление голосования программирует участника на нужный операторам выбор: зеленая кнопка с галочкой — рядом с выгодным ответом, красная кнопка с крестиком — рядом с невыгодным. Подобная подача вызывает сомнения в объективности и прозрачности опроса. Рассылают sms с голосованием все три оператора связи. Известно, что подавляющее число наших граждан имеют больше одной сим-карты. Соответственно, один человек может отправить свой голос несколько раз разным операторам. В целом голосование «на площадке» самих операторов априори не может быть объективным и независимым. Если бы операторы связи в действительности интересовались мнением населения, конечно, процесс бы строился совершенно иначе. Силами независимых экспертов был бы создан корректный опросник, выбрана независимая площадка, организован честный подсчет голосов и т.д. Но, к сожалению,операторам не достоверность нужна, а инструмент давления.

Концептуальная сторона вопроса также не в пользу инициаторов голосования.

Несмотря на то что общественность Кыргызстана имеет влияние на все политические процессы, мы должны быть очень осторожными, когда дело касается целостности и безопасности банковской и денежной системы страны.

Не разбирающийся во всех тонкостях финансовых рисков, не подготовленный с точки зрения специального финансового образования человек просто не имеет достаточно знаний и опыта, чтобы нести ответственность за решения, которые отражаются на всей экономике. Обсуждение подобных вопросов в парламенте должно проходить с обязательным учетом профессионального и компетентного органа, который не стремится получить коммерческую прибыль, а стоит на страже защиты финансовой системы. Создано заведомо ложное ожидание того, что подобный инструмент может оказать влияние на внутренний регламент госрегулятора и принятие решения.

Получается, что внимание и время кыргызстанцев было использовано против защиты их же денежных средств. Понятно, что в этом же случае пострадали и национальные интересы, и инвестиционная привлекательность страны.

Комментирует председатель бизнес-ассоциации JIA Умбриэль Темиралиев: «Сейчас проект Положения Нацбанка «Об электронных деньгах в КР» находится на общественном обсуждении. Это подразумевает сбор мнений экспертов из смежных сфер деятельности. Это обсуждение плюсов и минусов нововведений, в том числе рисков, которые могут возникнуть для граждан.

Целью общественного обсуждения является именно получение полной экспертной оценки, развернутого анализа для принятия наиболее корректного решения. А этого никак нельзя добиться однобоким голосованием «за» или «против». Эти два процесса просто противоречат друг другу.

Представители стороны мобильных операторов прекрасно это понимают. Не понятно, зачем они рассылают эти sms. Никакой юридической силы это не может иметь. Все должны четко и ясно понимать, что НБКР стоит на страже безопасности банковской системы — кровеносного сосуда всей экономики КР».